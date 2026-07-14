Fjalët e senatorit amerikan Lindsey Graham para se të vdiste: "Kam dhimbje gjoksi"

Darren Lyn
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Senatori amerikan, Tommy Tuberville ka dhënë rrëfime të reja për atë që i ndodhi kolegut të tij republikan senatorit Lindsey Graham para se të vdiste në shtëpinë e tij në Washington DC të shtunën, sipas një lajmi të CNN, transmeton Anadolu.
"Lindsey telefonoi, thirri dhe më tha: 'Dëgjo, kam dhimbje gjoksi. Duhet të bëj diçka'", u tha Tuberville gazetarëve të hënën, duke transmetuar rrëfimin.
Graham sapo ishte kthyer në SHBA nga një udhëtim diplomatik në Ukrainë në emër të presidentit Donald Trump, i cili u tha gazetarëve për ndërveprimin e tij të fundit me Grahamin.
"Ai tha: 'Jam i lodhur sepse është një udhëtim i gjatë', por përveç kësaj, ai ishte mirë", kujtoi Trump.
Aktualisht është duke u kryer një autopsi për të caktuar shkakun e vdekjes së Grahamit, por Taylor Reidy, një drejtor komunikimi për Grahamin, tha se zyra e ekzaminuesit mjekësor të DC paraprakisht zbuloi se senatori vdiq nga komplikimet që rrjedhin nga ajo që quhet diseksion i aortës, i cili në thelb është një çarje në shtresën e brendshme të aortës, që kalon përmes artit kryesor të trupit.
Ekspertët mjekësorë thanë se ndërsa diseksioni i aortës nuk është një sulm në zemër, simptomat janë të ngjashme, përfshirë dhimbje gjoksi ose stomak, gulçim dhe humbje të vetëdijes.
Ndërsa rezultatet përfundimtare të autopsisë janë ende në pritje, senatori John Cornyn u tha gazetarëve se do të dëshironte të publikonte raportin toksikologjik të Grahamit "për të përjashtuar çdo lojë të keqe" dhe për të shuar çdo teori të rreme që përhapet në internet.