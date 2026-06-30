Fitimi neto i Fondit të Investimeve Publike të Arabisë Saudite u rrit më shumë se dyfish në vitin 2025

Mücahithan Avcıoğlu
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Fondi i Investimeve Publike të Arabisë Saudite (PIF) pa fitimin e tij neto më shumë se dyfish në vitin 2025, mbështetur nga të ardhurat më të larta dhe një rritje e mprehtë e fitimit operativ, raportoi sot agjencia gjysmë-zyrtare Al Arabiya, transmeton Anadolu.
Fondi i pasurisë sovrane të mbretërisë postoi një fitim neto prej 65.1 miliardë rijalë sauditë (17.33 miliardë dollarë) vitin e kaluar, krahasuar me 25.8 miliardë rijalë (6.87 miliardë dollarë) vitin e kaluar.
Të ardhurat u rritën me 9 për qind në 119.8 miliardë dollarë, nga 109.99 miliardë dollarë një vit më parë. Fitimi operativ gjithashtu u dyfishua, duke arritur në 20.7 miliardë dollarë, krahasuar me 8.09 miliardë dollarë më parë.
Asetet totale të PIF u rritën me 5 për qind në 1.21 trilion dollarë, nga 1.15 trilion dollarë. Sipas raportit, paratë dhe ekuivalentët e saj tejkaluan 93.2 miliardë dollarë.
PIF është fondi kryesor i pasurisë sovrane të Arabisë Saudite dhe një mjet kyç për strategjinë e diversifikimit ekonomik të mbretërisë.