Finlanda zgjeron qasjen e policisë dhe autoriteteve të imigracionit në informacion

Şeyma Erkul Dayanç
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Finlanda do të zgjerojë kompetencat për shkëmbimin e informacionit të policisë, autoriteteve të imigracionit dhe institucioneve të tjera, sipas ndryshimeve ligjore të miratuara nga presidenti Alexander Stubb, të cilat do të hyjnë në fuqi në tetor, transmeton Anadolu.
Transmetuesi publik YLE raportoi se ndryshimet, të cilat përditësojnë legjislacionin që rregullon policinë, përkatësisht Gardën Kufitare, Doganat dhe Forcat e Mbrojtjes të Finlandës, synojnë të lehtësojnë shkëmbimin e informacionit ndërmjet autoriteteve.
Shërbimi Finlandez i Imigracionit (Migri) do të ketë qasje në disa urdhër-arreste dhe do të jetë i detyruar të njoftojë policinë për identitetin dhe praninë e çdo personi të ndaluar në ambientet e tij. Sipas qeverisë, ndryshimet ligjore do të forcojnë shkëmbimin e informacionit për të ndihmuar në parandalimin, zbulimin dhe hetimin e krimeve.
Masat synojnë gjithashtu përmirësimin e parandalimit të krimit, forcimin e sigurisë kombëtare dhe rritjen e qëndrueshmërisë së Finlandës ndaj krizave, në përputhje me programin e qeverisë.
Sipas rregullave të reja, policia do të lejohet, në rrethana të kufizuara rreptësisht, të marrë informacion nga ofruesit e shërbimeve sociale dhe shëndetësore për identitetin dhe praninë e individëve në vende të caktuara.
Kjo masë do të zbatohet në raste që lidhen me zbulimin dhe hetimin e disa krimeve, mbrojtjen e sigurisë kombëtare dhe kërkimin e personave të zhdukur. Legjislacioni nuk i lejon policisë qasje në bisedat konfidenciale ndërmjet individëve dhe profesionistëve të kujdesit shëndetësor apo shërbimeve sociale.
Ndryshimet do t’i lejojnë gjithashtu policisë të zbulojë informacione konfidenciale për autoritete të tjera dhe në situata të caktuara për subjekte private si operatorët e infrastrukturës kritike. Policia gjithashtu do të mund të marrë informacion nga subjektet private kur kjo të jetë e nevojshme për të parandaluar kërcënime ndaj jetës ose shëndetit.
Qeveria tha se ndryshimet “synojnë ta bëjnë parandalimin e krimit më efektiv, të përmirësojnë bashkëpunimin ndërmjet autoriteteve dhe të forcojnë sigurinë në shoqëri”.