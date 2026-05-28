Finlanda thërret ambasadorin rus pas shkeljes së dyshuar të hapësirës ajrore

Beyza Binnur Dönmez
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Ministria e Jashtme e Finlandës tha të enjten se thirri ambasadorin e Rusisë dhe kërkoi një shpjegim në lidhje me një shkelje të dyshuar të hapësirës ajrore nga një avion ushtarak rus, transmeton Anadolu.
"Ministria e Jashtme e Finlandës ka thirrur sot Ambasadorin e Rusisë dhe ka kërkuar një shpjegim në lidhje me një shkelje të dyshuar të hapësirës ajrore", shkroi ministria në platformën amerikane të mediave sociale X, duke iu referuar incidentit që ndodhi të mërkurën.
Ky veprim vjen pas një incidenti në Gjirin e Finlandës pranë gadishullit Porkkala, ku një avion ushtarak rus dyshohet se ka hyrë në hapësirën ajrore finlandeze duke shmangur stuhitë, sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Finlandës.
Forcat Ajrore Finlandeze iu përgjigjën incidentit me atë që autoritetet e përshkruan si një fluturim operativ, tha ministria në një deklaratë.
"Hetimi për shkeljen e dyshuar të hapësirës ajrore ka filluar menjëherë", tha ministri i Mbrojtjes, Antti Hakkanen.
Autoritetet finlandeze thanë se Roja Kufitare po heton rastin dhe do të japë detaje të mëtejshme ndërsa hetimi përparon.