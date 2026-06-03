Finlanda po heton një rast të dyshuar për spiunazh

İlayda Çakırtekin
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Byroja Kombëtare Finlandeze e Hetimit (NBI) njoftoi sot se po heton një rast të dyshuar spiunazhi, transmeton Anadolu.
Byroja i tha transmetuesit publik në vend "Yle" se ka filluar një hetim paraprak për aktivitetet e paautorizuara të inteligjencës në prill, duke u fokusuar kryesisht në një krim të dyshuar që ndodhi në Finlandë.
Transmetuesi tha se aktivitetet e paautorizuara të inteligjencës mund të përfshijnë marrjen e informacionit të mbrojtjes ose sigurisë për të përfituar ose dëmtuar një vend të huaj, duke vënë në dukje se spiunazhi i kryer në Finlandë kundër një objektivi jofinlandez mund të konsiderohet i mundshëm për të rrezikuar marrëdhëniet e jashtme.
NBI gjithashtu theksoi se nisi hetimet paraprake për dy krime të tjera të dyshuara për tradhti këtë vit.
Në janar, thuhet se hapi një hetim për zbulimin e dyshuar të një sekreti sigurie. Ai po heton një shkelje të të dhënave që synon qendrën shtetërore të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, Valtori, që përfshin spiunazh të dyshuar.