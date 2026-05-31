Finlanda ndan 2.3 milionë dollarë për Rohingyat në Bangladesh mes uljes së fondeve

Sm Najmus Sakib
31 Maj 2026•Përditësim: 31 Maj 2026
Finlanda ka njoftuar një mbështetje të re prej 2 milionë paundësh britanikë (rreth 2.23 milionë dollarë) për popullin e persekutuar Rohingya që strehohet në bregdetin juglindor të Cox’s Bazar në Bangladesh, në një kohë kur financimi global është duke u ulur ndjeshëm, transmeton Anadolu.
Agjencia e OKB-së për refugjatët (UNHCR) njoftoi se kontributi i Finlandës do të ndihmojë në ruajtjen e ndihmës jetike dhe mbrojtjes për refugjatët Rohingya.
“Me këtë kontribut të rritur, Finlanda i mundëson UNHCR-së të plotësojë boshllëqe kritike, përfshirë fusha të nënfinancuara si zhvillimi i aftësive dhe programet e reziliencës”, tha zyra e UNHCR-së në Dhaka.
Rreth një dekadë pas largimit nga dhuna dhe persekutimi në Mianmar, rreth 1.2 milionë Rohingya vazhdojnë të jetojnë në Bangladesh, mes uljes së ndihmës financiare globale.
OKB theksoi se teksa fondet po pakësohen, grupet më të rrezikuara po e pësojnë më së shumti, përkatësisht gratë dhe vajzat, personat me aftësi të kufizuara, të moshuarit dhe rreth 150 mijë të ardhur të rinj që nga fillimi i vitit 2024, të cilët ende nuk kanë strehim për shkak të mungesës së hapësirës në kampet tashmë të mbipopulluara.
“Në një fazë të brishtë të përgjigjes ndaj krizës Rohingya, e karakterizuar nga financimi në rënie, kushtet e përkeqësuara në kampe, rreziqet në rritje të mbrojtjes dhe paqëndrueshmëria e vazhdueshme në Mianmar, angazhimi i rritur i Finlandës tregon bujari të madhe”, tha Ivo Freijsen, përfaqësues i UNHCR-së në Bangladesh.
Përditësimi i vitit 2026 i Planit të Përbashkët të Përgjigjes (JRP) për krizën humanitare Rohingya kërkon 710.5 milionë dollarë për të ndihmuar deri në 1.56 milionë njerëz, përfshirë refugjatët dhe komunitetet pritëse në Bangladesh.
Ky apel, i ulur me 26 për qind krahasuar me JRP-në e vitit 2025, mbulon vetëm nevojat minimale për të ruajtur ndihmën jetike.