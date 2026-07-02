Finlanda kufizon përkohësisht hapësirën ajrore të Gjirit të Finlandës për shkak të rrezikut nga dronët

Necva Taştan Sevinç
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Finlanda kufizoi përkohësisht hapësirën ajrore mbi Gjirin lindor të Finlandës herët të enjten si një masë paraprake kundër mundësisë së dronëve që endeshin në territorin e saj, thanë Forcat e Mbrojtjes (FDF) të vendit, transmeton Anadolu.
Kufizimi u vendos në orën 4:26 të mëngjesit sipas orës lokale dhe u hoq pak pas orës 06:00 të mëngjesit pasi autoritetet konfirmuan se asnjë dronë nuk kishte hyrë në hapësirën ajrore finlandeze, raportoi YLE.
"Forcat e Mbrojtjes kanë futur një zonë të përkohshme kufizimi të aviacionit në Gjirin lindor të Finlandës të enjten, 2 korrik, në orën 4:26. Gjithmonë kontrolloni kufizimet e hapësirës ajrore para se të ngriheni - kjo vlen si për aviacionin me pilot ashtu edhe për atë pa pilot," tha FDF.
Sipas ushtrisë, masa u mor për shkak të një rreziku potencial të dronëve që kalojnë në territorin finlandez.
Kufizimi erdhi ndërsa Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se kishte kapur 327 dronë ukrainas gjatë natës, ndërsa forcat ruse nisën sulme në shkallë të gjerë në Ukrainë, të cilat autoritetet ukrainase thanë se vranë të paktën 17 persona në Kiev.
FDF vendosi për herë të fundit një kufizim të ngjashëm të përkohshëm të hapësirës ajrore më 6 qershor mbi zonat detare pranë qyteteve bregdetare juglindore Kotka dhe Hamina.
Në atë kohë, ushtria tha se masa ishte e lidhur me mbrojtjen e Ukrainës kundër Rusisë, por nuk zbuloi detaje të mëtejshme.
Autoritetet finlandeze lëshuan gjithashtu një alarm më të gjerë për dronë në rajonin Uusimaa më 15 maj, pasi disa dronë u zbuluan në Finlandën juglindore në mars.