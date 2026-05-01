Fillon zbatimi i marrëveshjes historike tregtare BE-Mercosur

Şeyma Erkul Dayanç
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Bashkimi Evropian të premten filloi zbatimin e përkohshëm të marrëveshjes së tij të shumëpritur tregtare me bllokun Mercosur, tha shefja e Komisionit Evropian, duke e përshkruar këtë veprim si fillimin e përfitimeve "reale dhe të dukshme", transmeton Anadolu.
"Sot, marrëveshja BE-Mercosur fillon të zbatohet përkohësisht. Përfitimet janë reale dhe të dukshme që tani," tha Ursula von der Leyen në platformën amerikane të mediave sociale X.
Ajo tha gjithashtu se tarifat do të fillojnë të bien, kompanitë do të fitojnë akses në tregje të reja dhe investitorët do të përfitojnë nga një parashikueshmëri më e madhe.
"Zbatimi i përkohshëm do të tregojë përfitimet e prekshme të marrëveshjes dhe se si janë trajtuar ndjeshmëritë legjitime," shtoi ajo.
Von der Leyen tha më tej se procesi do të ofrojë "pamjen më të plotë të bazuar në prova" për Parlamentin Evropian dhe shtetet anëtare për të kryer mbikëqyrjen e tyre.
E negociuar për më shumë se 25 vjet, marrëveshja BE-Mercosur pritet të krijojë një zonë të tregtisë së lirë që përfshin më shumë se 700 milionë njerëz midis Evropës dhe Amerikës Latine, duke ulur miliarda euro në tarifa dhe duke hapur mundësi të reja tregu, veçanërisht për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.
Pavarësisht këtyre premtimeve ekonomike, marrëveshja ka hasur rezistencë të konsiderueshme brenda shteteve anëtare të BE-së, si dhe në Parlamentin Evropian.