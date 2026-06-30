Fillon në Berlin ngjarja teknologjike GITEX AI Europe 2026

Bahattin Gönültaş
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Duke mbledhur mijëra pjesëmarrës nga kompani globale të teknologjisë dhe startup-e inovative, GITEX AI Europe 2026 nis të martën në Berlin si një nga ngjarjet më të larmishme të teknologjisë dhe inteligjencës artificiale (IA) në Evropë, duke prezantuar sigurinë kibernetike, kompjuterikën kuantike dhe teknologji të tjera në zhvillim, raporton Anadolu.
Mbi 800 pjesëmarrës korporativë dhe startup-e të inteligjencës artificiale nga 80 vende po marrin pjesë në aktivitet, ndërsa kompanitë evropiane përbëjnë 75 për qind të pjesëmarrësve.
Hartues politikash, studiues, sipërmarrës dhe investitorë do të mblidhen për sesione mbi strategjitë e ekonomisë së zgjuar, qendrat e të dhënave dhe teknologjitë e së ardhmes.
Pavijoni i Turqisë, i ngritur nën koordinimin e Agjencisë së Industrive të Mbrojtjes (SSB), ka një prani të fortë në këtë aktivitet, duke bashkuar kompani vendase që zhvillojnë zgjidhje të fuqizuara nga inteligjenca artificiale në tregtinë elektronike, analizën parashikuese, inteligjencën meteorologjike dhe transformimin digjital, së bashku me investitorë ndërkombëtarë dhe aktorë të ekosistemit të inovacionit.
Kompanitë dhe institucionet që përfaqësojnë Turqinë në aktivitet janë Appcent, B2Metric, Buluttan, Creentech, Evrim X, FeyoTech, GuardPot, GURIS, Hipicon, ITU ARI Teknokent dhe Yedir App.
I mbajtur nga 30 qershori deri më 1 korrik, aktiviteti dyditor është pjesë e degës evropiane të ekosistemit GITEX Global dhe u ofron startup-eve turke dukshmëri ndërkombëtare dhe mundësi për të eksploruar kanale të reja investimi.
Ahmet Burak Daglioglu, drejtues i Zyrës së Investimeve dhe Financave të Turqisë, tha se pjesëmarrja e pavionit turk synon të mbështesë objektivat e rritjes globale të startup-eve vendase dhe të forcojë më tej pozicionin e vendit si një qendër rajonale për inteligjencën artificiale, inovacionin dhe investimet në teknologji, duke lehtësuar dialogun me investitorët dhe fondet e kapitalit sipërmarrës.
Ngjarja prezanton sipërmarrjen, inovacionin dhe ekosistemin teknologjik të Turqisë në shkallë globale, duke lehtësuar njëkohësisht qasjen e kompanive me vlerë të lartë të shtuar në tregjet globale, partneritete strategjike dhe rrjete investimi.
Ngjarja në Berlin konsiderohet një etapë e rëndësishme drejt GITEX AI Turkiye, i cili do të nxjerrë në pah rolin gjithnjë e më të madh të vendit në fushën e inteligjencës artificiale dhe inovacionit në Evropë, Azi dhe rajonin më të gjerë të Euroazisë.
GITEX AI Turkiye do të mbahet më 9-10 shtator në Stamboll dhe organizohet nga Zyra e Investimeve dhe Financave e Turqisë në partneritet me Ministrinë turke të Industrisë dhe Teknologjisë.