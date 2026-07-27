Fillon mosbindja civile në Tripoli të Libisë, shtohen protestat për shkak të ndërprerjeve të energjisë

Lina Altawell
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Disa zona të kryeqytetit libian Tripoli panë protesta nga mbrëmja e së dielës deri të hënën për shkak të përkeqësimit të kushteve të jetesës dhe shërbimeve publike, njoftuan mediat zyrtare, transmeton Anadolu.
Protestuesit dënuan krizën e energjisë elektrike, ndërprerjet e përsëritura të ujit, sistemin e dobët shëndetësor dhe inflacionin, sipas Agjencisë Libiane të Lajmeve (LANA). Demonstruesit i vunë flakën gomave të makinave në zonat Tajoura, Souq al-Jumaa, Al-Sarraj, Janzour, Zawiyat al-Dahmani dhe Al-Dhahra dhe bllokuan kryqëzimet rrugore, shtoi agjencia.
Ata gjithashtu ngritën barriera përpara institucioneve publike, përfshirë Ministrinë e Jashtme dhe TV Kombëtar të Libisë në Zawiyat al-Dahmani. Barriera u vendosën gjithashtu përpara ndërtesës së Byrosë së Auditimit dhe selisë së kompanisë Holding të Telekomunikacionit në zonën Al-Nofliyeen, duke sinjalizuar atë që protestuesit e përshkruan si fillimin e mosbindjes civile.
Protestat përkojnë me një valë të fortë të të nxehtit që ka përfshirë Libinë prej disa ditësh, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike që kanë zgjatur më shumë se 14 orë në disa lagje. Ata brohorisnin me sloganet: "Populli dëshiron drejtësi që u kërkon llogari atyre që shpërdoruan paratë e tyre", "Paratë e popullit janë një amanet në duart tuaja" dhe "Energjia elektrike? Ku shkuan miliardat?".
Qeveria e Unitetit Kombëtar, e udhëhequr nga Abdul Hamid Dbeibeh, ka punuar që nga viti 2021 për të adresuar krizën e energjisë elektrike, e cila u përmirësua ndjeshëm midis 2023 dhe 2025.
Libia mbetet e ndarë midis dy qeverive rivale: Qeveria e Unitetit Kombëtar e njohur ndërkombëtarisht, e kryesuar nga Dbeibeh dhe me qendër në Tripoli, e cila administron Libinë perëndimore dhe një qeveri e emëruar nga Dhoma e Përfaqësuesve në fillim të vitit 2022, aktualisht e kryesuar nga Osama Hammad dhe me qendër në Bengazi, e cila administron lindjen dhe pjesën më të madhe të jugut.
Për vite me radhë, Misioni Mbështetës i OKB-së në Libi ka kërkuar të ndërmjetësojë një zgjidhje politike që çon në zgjedhje, të cilat shumë libianë shpresojnë se do t'i japin fund ndarjeve politike të vendit dhe konfliktit të armatosur që kanë vazhduar që nga rrëzimi i Muammar Gaddafit në vitin 2011.