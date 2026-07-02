Fillojnë votimet për zgjedhjet e dyta parlamentare në Algjeri që nga protestat e vitit 2019

Mohammad Sio
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Qendrat e votimit u hapën sot në mbarë Algjerinë për zgjedhjet e dyta parlamentare në vend që nga lëvizja e protestave të vitit 2019, e cila çoi në dorëheqjen e ish-presidentit Abdelaziz Bouteflika, transmeton Anadolu.
Televizioni shtetëror njoftoi se qendrat e votimit u hapën në orën 08:00 sipas kohës lokale në të gjitha 69 provincat, ndërsa votimi është planifikuar të vazhdojë deri në orën 19:00.
Pamjet televizive treguan nisjen e votimit në qendrat zgjedhore në provincat jugperëndimore Tindouf dhe Bechar, si dhe në provincën lindore kufitare Tebessa.
Më shumë se 24 milionë qytetarë kanë të drejtë vote për të zgjedhur anëtarët e Asamblesë Kombëtare Popullore me 407 vende, në zgjedhjet e dyta legjislative që nga lëvizja e protestave e vitit 2019.
Asambleja përfshin 12 vende të rezervuara për algjerianët që jetojnë jashtë vendit.
Lëvizja e protestave e vitit 2019, e njohur si lëvizja Hirak, i dha fund sundimit 20-vjeçar të Bouteflikas pas muajsh protestash në mbarë vendin.