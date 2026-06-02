Filipine, të paktën 20 të vdekur nga shembja e një ndërtese në ndërtim e sipër

Islam Uddin
02 Qershor 2026•Përditësim: 02 Qershor 2026
Numri i të vdekurve nga shembja e një ndërtese hoteli në ndërtim e sipër në Angeles City në Filipine u rrit në 20, pasi ekipet e shpëtimit nxorën shtatë trupa të tjerë, transmeton Anadolu.
Shtatë trupa të tjerë u nxorën nga e hëna deri sot në mëngjes, sipas medias lokale ABS-CBN.
Shumica e viktimave ishin punëtorë ndërtimi, pasi autoritetet thanë se rreth 70 persona po punonin në vend, por shumica e tyre kishin shkuar në shtëpi për fundjavë.
Byroja e Mbrojtjes nga Zjarri në rajonin qendror të Luzonit dhe qeveria lokale e Angeles City-t thanë më parë se numri i viktimave mbetet i paqëndrueshëm mes operacioneve në vazhdim.
Struktura nëntëkatëshe e një ndërtese në ndërtim e sipër u shemb më 24 maj në qytetin e Angelesit, duke nxitur reagim në shkallë të gjerë shumë-agjencish që përfshinte zjarrfikës, zyrtarë të fatkeqësive dhe inxhinierë.