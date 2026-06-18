Filipine, rritet në 78 numri i viktimave nga tërmeti në Mindanao

Faisal Mahmud
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Numri i viktimave nga tërmeti i fuqishëm që goditi ishullin jugor filipinas Mindanao në fillim të këtij muaji është rritur në 78 ndërsa rreth 1.5 milion njerëz janë prekur, transmeton Anadolu.
Duke cituar të dhënat e Këshillit Kombëtar për Reduktimin dhe Menaxhimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë (NDRRMC), gazeta "Philippine Daily Inquirer" raportoi se më shumë se 1.300 persona janë plagosur nga fatkeqësia, e cila shkaktoi dëme të mëdha në disa provinca të Mindanaos.
Tërmeti 7.8 ballësh goditi brigjet e provincës Sarangani më 8 qershor, duke shkaktuar shkatërrime të mëdha në zonat e banuara dhe infrastrukturën publike. Autoritetet thanë se mbi 450 mijë banorë mbeten të zhvendosur, me shumë prej tyre që qëndrojnë në qendra evakuimi ose strehimore të përkohshme.
Fatkeqësia ndërpreu rrjetet e transportit, furnizimin me energji elektrike, komunikimet dhe shërbimet publike në komunitetet e prekura, ndërsa mijëra shtëpi, shkolla, rrugë dhe objekte qeveritare u dëmtuan.
Operacionet e ndihmës dhe rimëkëmbjes vazhdojnë, me autoritetet kombëtare dhe lokale që koordinojnë shpërndarjen e ushqimit, ujit të pijshëm, ndihmës mjekësore dhe materialeve emergjente për strehim për komunitetet e prekura.
Ekipet e emergjencës vazhdojnë të vlerësojnë dëmet strukturore dhe të monitorojnë pasgoditjet, të cilat kanë penguar përpjekjet e rimëkëmbjes në disa zona.
Filipinet janë ndër vendet më të prira ndaj fatkeqësive natyrore në botë për shkak të pozicionit të tyre përgjatë "Unazës së Zjarrit të Paqësorit", një rajon i njohur për tërmetet dhe aktivitetin e shpeshtë vullkanik.
Sipas raportit, autoritetet vazhdojnë vlerësimet e dëmeve dhe operacionet humanitare ndërsa komunitetet e prekura nisin procesin e gjatë të rindërtimit pas njërit prej tërmeteve më të fuqishme që kanë goditur vendin në vitet e fundit.