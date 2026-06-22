Filipine, 3 të vrarë dhe disa të plagosur nga të shtënat me armë në një shkollë

Amir Latif Arain
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Të paktën tre persona u vranë dhe pesë të tjerë u plagosën sot në një incident me të shtëna në një shkollë në Filipine, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Incidenti ndodhi në Shkollën e Mesme Kombëtare "San Jose" në qytetin Tacloban ndërsa një nga dy të dyshuarit e pretenduar ndodhet tani në paraburgim, raportoi gazeta e përditshme "Inquirer".
Policia tha se njëri nga të dyshuarit, një fëmijë "në konflikt me ligjin" dhe banor i San Joses, u arrestua menjëherë pas incidentit ndërsa një i dyshuar tjetër mbetet në arrati.
Autoritetet ende nuk kanë publikuar identitetin e viktimave, pasi hetuesit ende po përcaktojnë rrethanat e të shtënave, përfshirë motivin pas sulmit.
Marrëdhënia midis viktimave dhe të dyshuarve gjithashtu nuk është përcaktuar ende.
Policia ka nisur një kërkim për të gjetur dhe arrestuar të dyshuarin e dytë.