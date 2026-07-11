FIFA do të shesë pjesë të fushës së finales së Kupës së Botës 2026 si objekte koleksionimi

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
11 korrik 2026•Përditësim: 11 korrik 2026
FIFA ka nisur t’u ofrojë tifozëve mundësinë për të zotëruar një pjesë të historisë së futbollit, duke shitur fragmente autentike të sipërfaqes së fushës ku do të zhvillohet finalja e Kupës së Botës FIFA 2026 përmes dyqanit të saj zyrtar onlajn, transmeton Anadolu.
“FIFA World Cup 2026 Piece of the Pitch – Foundation Edition” kushton 450 dollarë dhe do të përmbajë copë origjinale të fushës ikonike të finales në Stadiumin e Nju Xhersit në New York, të ruajtur përgjithmonë në një ekspozues akrilik premium me një kujtim USB të integruar.
“Çdo pjesë përmban fragment origjinal të sipërfaqes ikonike të lojës së finales, duke e bërë atë një koleksion unik që nderon një nga ngjarjet më të mëdha sportive në botë”, tha FIFA në përshkrimin e produktit.
USB-ja e integruar në akrilik përfshin një film autenticiteti, ndërsa koleksioni vjen i paketuar në një kuti premium me kapak të varur dhe detaje UV. Produkti synon koleksionistët, tifozët dhe adhuruesit e futbollit.
Sipas Dyqanit të FIFA-s, porositë do të dërgohen vetëm pas zhvillimit të finales, ndërsa produkti do të jetë i disponueshëm për dërgesa vetëm për klientët në SHBA, Mbretërinë e Bashkuar dhe Evropë.
Versioni “Foundation Edition” ka përmasa 17,5 centimetra me 17,5 centimetra me 17,5 centimetra.