Fidan: Turqia do të vazhdojë “koordinimin e ngushtë” me Gjermaninë

Esra Tekin
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka deklaruar se gjatë vizitës së tij zyrtare në Gjermani ka diskutuar marrëdhëniet dypalëshe si dhe zhvillimet rajonale e globale, transmeton Anadolu.
“Ne do të vazhdojmë me vendosmëri koordinimin dhe bashkëpunimin tonë të ngushtë me aleatin tonë Gjermaninë për çështjet dypalëshe, rajonale dhe ndërkombëtare”, tha Fidan në një postim në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Fidan tha se në Berlin është mbajtur edhe takimi i tretë i Mekanizmit të Dialogut Strategjik Turqi-Gjermani.
Duke theksuar se takimi i mëparshëm ishte mbajtur 12 vite më parë, ai tha se ky sesion tregoi vullnetin e përbashkët të dy vendeve për të thelluar më tej bashkëpunimin strategjik.
Ai shtoi se marrëdhëniet dypalëshe janë diskutuar gjerësisht me zyrtarët gjermanë, veçanërisht me kancelarin Friedrich Merz dhe ministrin e jashtëm Johann Wadephul.
Sipas tij, bashkëpunimi do të thellohet në fusha si industria e mbrojtjes, ekonomia, energjia dhe lidhshmëria përmes projekteve konkrete dhe investimeve të ndërsjella.
“Ne theksuam edhe një herë se komuniteti turk në Gjermani është një urë e rëndësishme që forcon bazat njerëzore, kulturore dhe ekonomike të marrëdhënieve tona dhe se ruajtja e këtyre lidhjeve është me rëndësi”, tha ai.
Ai shtoi se në takime u trajtuan çështje aktuale, përfshirë përgatitjet për samitin e NATO-s në korrik në Ankara, sigurinë evropiane, zhvillimet në luftën Rusi-Ukrainë, situatën në Gaza dhe tensionet me Iranin.
“Ne nënvizuam rëndësinë e zgjidhjes së krizave ekzistuese përmes mjeteve diplomatike”, shtoi ai.
Përveç takimit të Mekanizmit të Dialogut Strategjik Turqi-Gjermani me Wadephul, Fidani u takua edhe me kryeministrin e shtetit Rhine-Westphalia, Hendrik Wust.