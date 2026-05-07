Festivali Ndërkombëtar i Shekspirit në Turqi merr çmim historik në SHBA

Asiye Latife Yılmaz
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
STAMBOLL (AA) - Festivali Ndërkombëtar i Shekspirit, i organizuar që nga viti 2018 nga Universiteti "Suleyman Demirel" i Turqisë në partneritet me Bashkinë e Ispartës, mori çmim historik nga Shoqata Amerikane e Shekspirit, transmeton Anadolu.
Çmimi për projektin, që shënon herën e parë në historinë 54-vjeçare të shoqatës që ky nder i është dhënë një projekti jashtë SHBA-së, u dha në kategorinë e Kontributit Publik.
Festivali, i mbajtur me mbështetjen e drejtorisë rajonale të kulturës dhe turizmit të Ispartës, u njoh për ndikimin e tij kulturor dhe shoqëror, si dhe për shtrirjen e tij ndërkombëtare.
Eventi, i cili po pret edicionin e tij të gjashtë këtë vit nga 4-18 maji në qytetet jugperëndimore të Turqisë, Isparta dhe Antalia, bashkon shfaqje teatrale, konferenca akademike, transmetime radiofonike dhe aktivitete ndërdisiplinore.
Pavarësisht se është një nga festivalet më të reja të Shekspirit në botë, ai u bë anëtar i Rrjetit Evropian të Festivaleve të Shekspirit (ESFN) me seli në Poloni dhe u akreditua nga Shoqata Evropiane e Festivaleve të Shekspirit në vitin 2022.
Duke folur në ceremoninë e ndarjes së çmimeve në Denver, anëtari i komitetit organizues të festivalit, Ilker Ozcelik tha se çmimi pasqyron fuqinë unifikuese dhe shëruese të artit dhe letërsisë.
Presidenti i Shoqatës Amerikane të Shekspirit, Ruben Espinosa e përshkroi festivalin si "një model të denjë për njohje globale", duke vlerësuar formatin e tij ndërkombëtar dhe ndikimin e gjerë shoqëror.