Festivali i Kulturës i Etnosporteve sjell sportet tradicionale dhe kulturën në Stamboll

Fatih Erel
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Edicioni i 8-të i Festivalit të Kulturës të Etnosporteve do të bashkojë sportet tradicionale, trashëgiminë kulturore dhe vlerat shoqërore nën një çati, duke u ofruar pjesëmarrësve një përvojë shumëdimensionale, raporton Anadolu.
I organizuar nga Unioni Botëror i Etnosporteve, festivali do të mbahet nga 21 deri më 24 maj në Aeroportin Ataturk të Stamboll, ku vizitorët do të mund të marrin pjesë falas në aktivitet.
Festivali ka tërhequr interes global pasi vazhdon të ofrojë një platformë për ndërveprim ndërkulturor.
Pjesëmarrësit do të kenë mundësi të përjetojnë nga afër sporte tradicionale si harkëtaria dhe kalërimi. Gjithashtu do të organizohen punëtori të ndryshme që u ofrojnë vizitorëve përvoja praktike.
Ambientet e festivalit do të krijojnë një atmosferë kulturore që synon të përjetohet, jo vetëm të vëzhgohet.
Ngjarja gjithashtu do të përfshijë aktivitete që pasqyrojnë strukturën kulturore të vendeve pjesëmarrëse.
Kampet nomade, tendat dhe hapësirat tematike do të jenë të ekspozuara, duke u dhënë vizitorëve mundësinë të përjetojnë jetën tradicionale.
- Përvojë gjithëpërfshirëse
Festivali i Etnosporteve dallohet edhe për gjithëpërfshirjen e tij, pasi hapësirat e aktiviteteve do t’u përshtaten me lojëra interaktive familjeve, veçanërisht fëmijëve.
Me aktivitete të veçanta për grupet e pafavorizuara, punëtori të aksesueshme dhe performanca në skenë, festivali synon të ofrojë një përvojë të barabartë dhe domethënëse për të gjithë.
Fokusi te familja thekson rolin e tij në transmetimin e trashëgimisë kulturore nga një brez në tjetrin.