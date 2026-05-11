Fermerët francezë në protestë pranë rafinerisë në Lyon për çmimet e naftës

Abdulbesar Ademi
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Fermerët francezë kanë organizuar një protestë jashtë rafinerisë së naftës në Feyzin, në jug të qytetit Lyon, duke kërkuar uljen e çmimeve të naftës së përdorur për bujqësi, mes presionit në rritje për kostot e bujqësisë në Francë, raporton Anadolu.
Dhjetëra fermerë, përfshirë anëtarë të sindikatës Koordinimi Rural dhe prodhues të pavarur, u mblodhën pranë rafinerisë dhe depozitës së karburantit mëngjesin e sotëm.
Protestuesit e përshkruan aksionin si një “bllokadë të pjesshme”, me qëllim presionin ndaj autoriteteve për shkak të rritjes së shpenzimeve të karburantit në sektorin bujqësor.
Demonstrata pengoi pjesërisht qasjen në zonën e rafinerisë, ndërsa fermerët përdorën traktorë dhe automjete gjatë protestës. Ata ngritën gjithashtu shqetësime më të gjera për kostot e prodhimit që po përballojnë fermerët në mbarë vendin.
Protesta ndodh në një kontekst tensionesh të vazhdueshme midis fermerëve francezë dhe qeverisë për çmimet e karburantit, rregulloret bujqësore dhe kostot operative që muajt e fundit kanë nxitur demonstrata në mbarë vendin.