Ferma më e madhe e shpendëve në Australi mbyllet pas zbulimit të rastit të dytë të gripit të shpendëve H5

Amir Latif Arain
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Australia ka vendosur në izolim fermën e saj më të madhe të shpendëve pas zbulimit të rastit të dytë të gripit të shpendëve të llojit H5N1 në vend, sipas autoriteteve, raportoi "Australian Associated Press", transmeton Anadolu.
"Po punojmë për të përcaktuar nëse gripi i shpendëve H5 është vendosur te fauna e egër apo është përhapur në Australi, përtej këtyre dy zogjve të izoluar", u tha gazetarëve ministrja e Bujqësisë, Julie Collins.
Zogu i dytë, i gjetur i sëmurë në një plazh të izoluar në bregdetin jugor të Australisë Perëndimore, tashmë ka rezultuar pozitiv për një lloj vdekjeprurës të gripit të shpendëve.
Kjo ndodh vetëm dy ditë pasi ky lloj virusi u zbulua te një zog detar shtegtar i llojit skua.
Rastet e gripit të shpendëve kanë detyruar prodhuesin më të madh të shpendëve në Australi të vendosë masa izolimi.
"Kjo përfshin zbatimin e një izolimi të plotë, duke ndaluar çdo qasje jo thelbësore në të gjitha fermat dhe operacionet e përpunimit të kompanisë në Australinë Perëndimore", tha në një deklaratë Inghams Group.
Dy zogjtë u gjetën në një plazh të izoluar në Australinë Perëndimore, rreth 700 kilometra në juglindje të Perthit.
Australia kishte qenë kontinenti i vetëm që kishte shmangur llojin H5 të gripit të shpendëve, i cili ka shkaktuar dëme të mëdha te popullatat shtazore në mbarë botën.
Vendi ka pasur më parë shpërthime të gripit të shpendëve në fermat e shpendëve, por historikisht ato kanë përfshirë lloje të tjera, veçanërisht viruset H7, dhe jo linjën H5N1 që dominon globalisht.
I njohur zakonisht si gripi i shpendëve, gripi avian është një virus ngjitës që prek kryesisht speciet e shpendëve dhe mund të infektojë edhe popullata të tjera shtazore, përfshirë njerëzit.
Lloji shumë patogjen H5N1 i gripit avian u zbulua më shumë se 20 vjet më parë. Llojet e gripit të shpendëve klasifikohen sipas shkallës së patogjenitetit – aftësisë së llojit për të shkaktuar sëmundjen.