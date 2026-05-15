FBI ofron shpërblim prej 200 mijë dollarësh për ish-operativen amerikane Monica Witt që dezertoi në Iran

Berk Kutay Gökmen
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Byroja Federale e Hetimeve (FBI) në SHBA ofron shpërblim prej 200 mijë dollarësh për ish-operativen e Forcave Ajrore, Monica Witt, për të cilën autoritetet besojnë se dezertoi në Iran në vitin 2013, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të enjten, FBI-ja tha se besohet se ajo "ka të ngjarë të jetë ende e përfshirë në mbështetjen e aktiviteteve të paligjshme të Iranit". "FBI nuk e ka harruar dhe beson se gjatë këtij momenti kritik në historinë e Iranit, ka dikush që di diçka rreth vendndodhjes së saj", tha Daniel Wierzbicki, zyrtari më i lartë i kundërzbulimit të FBI-së në Washington.
"FBI dëshiron të dëgjojë nga ju në mënyrë që të na ndihmoni të kapim Witt dhe ta sjellim atë para drejtësisë", tha ajo. Witt, një ish-oficere kundërzbulimi në Zyrën e Hetimeve Speciale të Forcave Ajrore, punoi në detyra në Lindjen e Mesme nga viti 2003 deri në vitin 2008.
Në vitin 2019, ndihmës prokurori i përgjithshëm i atëhershëm, John Demers pretendoi se Irani rekrutoi Witt, e cila më vonë dezertoi dhe dyshohet se zbuloi një "program mbledhjeje inteligjence shumë të klasifikuar" dhe identifikoi një oficer të inteligjencës amerikane, "duke rrezikuar kështu jetën e këtij individi".
Prokurorët pretenduan se midis janarit 2012 dhe majit 2015, Witt komplotoi me iranianë në Iran dhe gjetkë jashtë SHBA-së për të siguruar "dokumente dhe informacione që lidhen me mbrojtjen kombëtare të SHBA-së, me qëllimin dhe arsyen për të besuar se të njëjtat do të përdoren në dëm të SHBA-së dhe në avantazh të Iranit".
Sipas aktakuzës, pas dezertimit të saj, zyrtarët iranianë e furnizuan ish-operativen Witt me "mallra dhe shërbime, përfshirë strehim dhe pajisje kompjuterike", për të mbështetur punën e saj. Mbetet e paqartë nëse ajo ka përfaqësim ligjor në SHBA.