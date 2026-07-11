Fëmijët në Gaza që rriten nën hijen e sulmeve izraelite gjejnë shpresë në kampet verore me mbështetjen e Turqisë
Qëllimi i programit është t’u ofrojë fëmijëve që jetojnë në kushte të vështira humanitare për shkak të sulmeve të vazhdueshme izraelite një mjedis të sigurt social dhe mbështetje psikosociale
Hosni Nedim, Mehmet Nuri Uçar
11 korrik 2026•Përditësim: 11 korrik 2026
photo: Khalil Ramzi Alkahlut / AA
Gaza
Në Rripin e Gazës, nën hijen e sulmeve izraelite dhe kushteve të rënda humanitare, kanë nisur kampet verore “Burimet e Shpresës 2026”, të cilat, me mbështetjen e Turqisë, synojnë të arrijnë tek rreth 8 mijë fëmijë.
Ceremonia e hapjes së kampeve, organizuara nga Këshilli i Lartë i Rinisë dhe Sportit në Gaza nën kujdesin e zëvendëssekretarit të përgjithshëm të Këshillit, Abdusselam Heniye, u mbajt në Klubin e Shërbimeve Nuseirat në Kampin e Refugjatëve Nuseirat, në pjesën qendrore të Rripit të Gazës.
Gjatë ceremonisë, fëmijët u mblodhën para një pankarte me fotografinë e presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe flamujt e Turqisë e Palestinës, duke mbajtur në duar flamujt e dy vendeve.
Në program, ku morën pjesë fëmijë të grupmoshave të ndryshme, u organizuan recitime ilahish, valle popullore palestineze debke, shfaqje karateje dhe cirku, si dhe aktivitete të ndryshme argëtuese.
Qëllimi i programit është t’u ofrojë fëmijëve që jetojnë në kushte të vështira humanitare për shkak të sulmeve të vazhdueshme izraelite një mjedis të sigurt social, mbështetje psikosociale dhe të mbështesë zhvillimin e tyre përmes aktiviteteve kulturore, sportive dhe edukative.
- Me mbështetjen e Turqisë u hapën 60 kampe verore
Kreu i Departamentit të Marrëdhënieve me Publikun në Këshillin e Lartë të Rinisë dhe Sportit në Gaza, Gassan Muhaysin, tha për Anadolu se kampet verore po organizohen me mbështetjen e Turqisë dhe se ato përcjellin një mesazh solidariteti me fëmijët e Gazës që jetojnë në kushtet e luftës dhe të krizës humanitare.
Muhaysin tha se synimi kryesor i kampeve është zbutja e pasojave psikologjike të luftës tek fëmijët dhe rikthimi i buzëqeshjes në fytyrat e tyre.
“Pavarësisht vdekjes dhe shkatërrimit që ka lënë Izraeli, ne duam t’i bëjmë fëmijët tanë të buzëqeshin”, tha ai.
Ai bëri të ditur se në zona të ndryshme të Rripit të Gazës janë hapur gjithsej 60 kampe verore dhe se synohet që rreth 8 mijë vajza dhe djem të përfitojnë prej tyre.
Muhaysin shtoi se në kampe, përveç aktiviteteve edukative, kulturore dhe sportive, zhvillohen edhe punëtori pikture dhe programe mbështetjeje psikosociale për t’i ndihmuar fëmijët të largohen nga efektet e luftës.
- "Falënderojmë popullin turk që vazhdon të qëndrojë pranë Gazës dhe fëmijëve të saj"
Përgjegjësi i kampeve pranë Këshillit të Lartë të Rinisë dhe Sportit në Gaza, Abdurrahman Tafis, tha se organizimi i kampeve verore në kushtet aktuale është “një sfidë e madhe”.
Ai theksoi se sulmet izraelite kanë shkatërruar mijëra shtëpi, si dhe një pjesë të madhe të palestrave sportive, klubeve dhe objekteve kulturore që përdoren nga fëmijët dhe të rinjtë, duke shtuar se për këtë arsye përballen me mungesë materialesh, vështirësi transporti dhe mungesë hapësirash të përshtatshme për aktivitetet.
Megjithatë, Tafis tha se faza e parë e kampeve ka nisur në pjesët qendrore dhe jugore të Rripit të Gazës, ndërsa javën e ardhshme aktivitetet do të fillojnë në qytetin e Gazës dhe në zonat veriore.
Njëri nga fëmijët pjesëmarrës, Ismail Ahmed el-Mufti, tha: “Ne kemi të drejtë të jemi të lumtur dhe të luajmë. Pavarësisht luftës dhe shkatërrimit, ne si fëmijë do të vazhdojmë të gëzohemi, të luajmë dhe të argëtohemi. Falënderojmë popullin turk që vazhdon të qëndrojë pranë Gazës dhe fëmijëve të saj".
Sulmet izraelite që shkelin marrëveshjen e armëpushimit, e cila hyri në fuqi më 10 tetor 2025 në Rripin e Gazës, vazhdojnë.
Në sulmet izraelite që nisën në tetor 2025 kanë humbur jetën më shumë se 73 mijë palestinezë dhe janë plagosur mbi 173 mijë të tjerë. Si pasojë e sulmeve, rreth 90 për qind e infrastrukturës civile të Gazës është shkatërruar, ndërsa mijëra shtëpi, shkolla, spitale dhe objekte sportive e kulturore janë bërë të papërdorshme.
Fëmijët në Gaza që rriten nën hijen e sulmeve izraelite gjejnë shpresë në kampet verore me mbështetjen e Turqisë