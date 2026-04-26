Fëmijët në Gaza po rriten mes grumbujve të mbeturinave pranë tendave ku jetojnë

Hosni Nedim, Halime Afra Aksoy, Safiye Karabacak
26 Prill 2026•Përditësim: 26 Prill 2026
Mijëra palestinezë të zhvendosur nga shtëpitë e tyre në Rripin e Gazës, ku edhe shërbimet më themelore janë të kufizuara për shkak të shkatërrimit dhe bllokadës së rëndë të Izraelit, janë të detyruar të jetojnë në tenda pranë deponive të mbeturinave, duke u përballur me rreziqe shëndetësore dhe mjedisore, transmeton Anadolu.
Zyrtarët theksuan se mbeturinat e pambledhura në Rripin e Gazës, për shkak të pushtimit dhe bllokadës izraelite, po shkaktojnë një krizë serioze shëndetësore dhe mjedisore dhe i bënë thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ndërmarrë veprime urgjente.
Shkatërrimi i shkaktuar nga sulmet e Izraelit, të cilat kanë zgjatur për më shumë se dy vjet, në çdo zonë të Rripit të Gazës, dhe fakti që kalimet kufitare mbeten të mbyllura dhe hyrja dhe dalja janë të kufizuara pavarësisht armëpushimit të arritur më 10 tetor, po vonojnë shërimin e plagëve të rajonit.
Palestinezët, duke luftuar për të mbijetuar në tenda që kanë ngritur pranë rrënojave të shtëpive të tyre të shkatërruara ose larg shtëpive të tyre, po i rrisin fëmijët e tyre nën rreziqe mjedisore dhe shëndetësore, duke u munguar edhe nevojat më themelore.
Në Gaza, ku nuk ka mundësi punësimi apo burime të ardhurash, palestinezët, veçanërisht fëmijët, enden midis grumbujve të mbeturinave në kërkim të materialeve të përdorshme ose ushqimit.
Izraeli gjithashtu vazhdon pushtimin e "Vijës së Verdhë", e cila përbën afërsisht 50 për qind të Gazës. Si rezultat, komunat në Gaza nuk mund të hyjnë në zonat e mëdha të mbledhjes së mbeturinave që kanë mbetur në këtë rajon.
Përveç kësaj, mungesa e karburantit dhe pajisjeve krijon probleme të mëdha në mbledhjen e mbeturinave që grumbullohen midis tendave ku jetojnë palestinezët e zhvendosur me forcë, duke çuar në probleme serioze shëndetësore dhe mjedisore.
"Nuk kemi alternativë tjetër"
Atta Marouf, një palestinez i zhvendosur që jeton në qytetin Beit Lahiya, tha për Anadolu se të jetosh pranë deponive të mbeturinave është bërë një situatë e pashmangshme për familjet palestineze. "Jemi të detyruar të jetojmë pranë deponive të mbeturinave sepse nuk kemi alternativë tjetër", tha ai.
Marouf tha se u duhet zjarr për të bërë bukë ose për të gatuar ushqim; meqenëse nuk ka gaz ose lëndë djegëse, ata mbledhin letër, plastikë ose copa druri.
Marouf theksoi se kruajtja vërehet tek ata që jetojnë në zonë, veçanërisht tek fëmijët, dhe se disa sëmundje po përhapen.
Fëmijë midis mbeturinave
Duke folur për Anadolu, 13-vjeçari Samir Wadi tha: "Ndonjëherë lëndohemi ndërsa kërkojmë nëpër mbeturina, ndonjëherë hamë çfarëdo që gjejmë nga uria."
Wadi tha se ata vazhdojnë ta bëjnë këtë sepse nuk kanë alternativë tjetër.
Familjet palestineze jetojnë në tenda të ngritura pranë grumbujve të mbeturinave për shkak të mungesës së shërbimeve shëndetësore dhe mjedisore.
Vuajtjet e personave të zhvendosur në Rripin e Gazës vazhdojnë
Shuruk Abdulal, një palestineze e zhvendosur, tha se fëmijët e saj vuajnë nga sëmundje dhe ethe të larta për shkak të kushteve mjedisore.
"Ka insekte kudo, dhe ndonjëherë fëmijët sjellin ushqim nga mbeturinat, dhe ne duhet ta gatuajmë atë", tha Abdulal.
Duke kërkuar vende më të sigurta për të jetuar, Abdulal deklaroi: “Ne duam një vend të pastër për të jetuar, larg këtyre grumbujve të plehrave.”
Katastrofa shëndetësore dhe mjedisore që e pret Gazën
Ahmed al-Sufi, kreu i Këshillit të Shërbimeve të Përbashkëta për Menaxhimin e Mbeturinave të Ngurta, theksoi gjithashtu se ata po përballen me një krizë të madhe për shkak të grumbullimit të mbeturinave në rrugë dhe pamundësisë së tyre për të arritur në zonën kryesore të mbledhjes së mbeturinave brenda "Vijës së Verdhë".
"Më shumë se 900 ditë pas luftës, ne ende nuk mund të arrijmë në zonën kryesore të mbledhjes së mbeturinave në lindje të Rafah. Kjo do të thotë shembja e sistemit shëndetësor dhe ekologjik. Kjo kërcënon drejtpërdrejt shëndetin e njeriut dhe, në planin afatgjatë, mjedisin", tha ai.
Sufi raportoi se mbeturinat po grumbulloheshin midis tendave ku po qëndronin personat e zhvendosur dhe theksoi se kjo po çonte në një rritje të popullatave të brejtësve dhe insekteve.