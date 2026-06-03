Evropa përgatitet për një tjetër verë me nxehtësi ekstreme pas pranverës rekord

Mehmet Solmaz
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Evropa ka gjasa të përballet me një tjetër verë me nxehtësi ekstreme, paralajmëruan meteorologët, pas temperaturave rekord gjatë pranverës në disa pjesë të kontinentit dhe shenjave të forcimit të modeleve klimatike të lidhura me mot më të nxehtë, transmeton Anadolu.
Shërbimi Meteorologjik i Mbretërisë së Bashkuar (Met Office) tha se vendi mund të përjetojë një verë më të ngrohtë se mesatarja, me një probabilitet më të lartë për valë të të nxehtit dhe ndikimet e tyre. Sipas shërbimit, kushtet më të nxehta se normalja tani janë dy herë më të mundshme krahasuar me normat klimatike të mëparshme.
Paralajmërimi vjen pas një pranvere jashtëzakonisht të ngrohtë në Evropën Perëndimore.
“Franca, Britania dhe Portugalia regjistruan ditët më të nxehta të muajit maj në histori, ndërsa një ‘kupolë nxehtësie’ me ajër të ngrohtë nga Afrika e Veriut shtyu temperaturat shumë mbi nivelet normale në gjithë Evropën Perëndimore”, tha shërbimi meteorologjik francez "Meteo-France".
Në Mbretërinë e Bashkuar, temperatura arriti në 35,1 gradë Celsius në Kew Gardens të Londrës, niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë në muajin maj në vend. Ndikimet shëndetësore të nxehtësisë së hershme tashmë po bëhen të dukshme.
Spanja regjistroi 101 vdekje të lidhura me temperaturat e larta në muajin maj, shifra më e lartë për këtë muaj që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 2015, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së vendit. Zyrtarët thanë se numri i viktimave ishte më shumë se trefishi i mesatares së dekadës së fundit.
Agjencia Evropiane e Hapësirës regjistroi gjithashtu temperatura jashtëzakonisht të larta të sipërfaqes së tokës në pjesë të mëdha të kontinentit në fund të majit, ku Evropa Jugore dhe Qendrore ishin ndër zonat më të prekura.
Ndërkohë, Organizata Botërore Meteorologjike (WMO) tha të martën se ekziston një probabilitet prej 80 për qind që kushtet e fenomenit El Nino të zhvillohen mes muajve qershor dhe gusht. Ky fenomen klimatik mund të përforcojë ekstremet e temperaturave dhe reshjeve.
“Kushtet e El Ninos po zhvillohen dhe do të ndikojnë në modelet globale të temperaturave dhe reshjeve”, tha organizata, duke paralajmëruar për rrezik më të lartë të valëve të të nxehtit, thatësirave dhe reshjeve të dendura.
Agjencia e OKB-së shtoi se parashikimet për periudhën qershor-gusht tregojnë “një dominim pothuajse universal të temperaturave mbi normalen” në pjesën më të madhe të globit.
Parashikimet afatshkurtra sugjerojnë një periudhë të shkurtër më të freskët në fillim të qershorit, përpara rikthimit të mundshëm të presionit të lartë atmosferik më vonë gjatë muajit, gjë që mund të rrisë rrezikun e një vale të re nxehtësie në pjesë të Evropës.
Autoritetet të gjithë kontinentin paralajmërojnë se nxehtësia e hershme sezonale tashmë po ushtron presion mbi sistemet shëndetësore, furnizimin me ujë dhe rrjetet energjetike, një situatë që mund të përkeqësohet në muajt e ardhshëm.