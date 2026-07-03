Evropa ka “zëvendësuar” pjesën më të madhe të shkurtimeve amerikane në NATO

Berk Kutay Gökmen
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Aleatët evropianë të NATO-s kanë mbuluar në masë të madhe boshllëqet në kapacitetet ushtarake të krijuara nga reduktimet e fundit të SHBA-së në planet e saj të përforcimit në rast të një konflikti të mundshëm në Evropë, tha zv/komandanti suprem i forcave aleate në Evropë, John Stringer, transmeton Anadolu.
“Aleatët evropianë kanë bërë padyshim më shumë për të kompensuar rregullimet në forcat amerikane në Evropë”, tha Stringer në një intervistë për Bloomberg, duke shtuar se kjo tregon “një Evropë më të fortë në një NATO më të fortë”.
Së fundmi, SHBA-ja njoftoi shkurtime të konsiderueshme në forcat që do të dislokonte në Evropë në rast lufte ose krize të madhe, gjë që bëri që udhëheqja ushtarake e NATO-s t’u kërkonte anëtarëve evropianë të identifikonin forca shtesë që mund të kontribuonin për aleancën.
Stringer, një ish-pilot luftarak i Forcave Ajrore Mbretërore britanike, tha se në rastet kur vendet evropiane nuk mund të ofrojnë kapacitete të barasvlershme, ato do të përpiqen të arrijnë të njëjtin efekt operacional përmes mjeteve alternative.
“Ndarja e barrës dhe transferimi i saj po bëhen tani në një mënyrë të arsyeshme dhe proporcionale, të udhëhequra plotësisht nga logjika ushtarake”, tha ai, duke theksuar gatishmërinë e aleatëve evropianë për t’u përshtatur me ndryshimin e prioriteteve dhe angazhimeve amerikane.
Ai shtoi se nevoja për një ribalancim të përgjegjësive ka qenë e dukshme prej vitesh dhe se aleatët evropianë kanë rritur vazhdimisht kontributet e tyre.
Presidenti amerikan, Donald Trump, rinovoi të enjten kritikat ndaj aleatëve evropianë të NATO-s, duke argumentuar se ata nuk po ndajnë barrën e aleancës dhe po shpenzojnë shumë pak për mbrojtjen.
Në platformën e tij Truth Social, Trump e quajti “qesharake” që SHBA-ja të vazhdojë atë që ai e përshkroi si një marrëdhënie “njëkahëshe”, në të cilën Uashingtoni mban një pjesë disproporcionale të barrës së mbrojtjes.