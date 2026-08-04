Evakuohen 65 mijë persona nga zjarret në Washington, dëmtohen qindra shtëpi

Muhammed Yasin Güngör
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Më shumë se 65 mijë njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre në shtetin amerikan të Washingtonit ndërsa zjarre të shumta pyjore vazhdojnë të shkatërrojnë peizazhin, duke shkatërruar qindra struktura, transmeton Anadolu.
"Deri në 65 mijë njerëz janë detyruar të evakuohen", konfirmoi të hënën Kryqi i Kuq Amerikan. Organizata vuri në dukje se vlerësimet paraprake tregojnë se zjarret kanë dëmtuar tashmë më shumë se 700 shtëpi, kryesisht brenda Qarkut Spokane.
Sherifi i Qarkut Spokane, John Nowels tha se autoritetet arrestuan një person me akuzën e zjarrvënies së shkallës së parë. I dyshuari dyshohet se është i lidhur me zjarrin Old Trails, një nga disa flakët që aktualisht kërcënojnë zonën.
Ekipi i Menaxhimit të Incidenteve të Zjarrit të Kompleksit Spokane raportoi se moti më i favorshëm po u lejon ekipeve të bëjnë përparim në linjat e zjarrit. Të dhënat nga sistemi ndëragjencor InciWeb tregojnë se zjarret pranë qarqeve Spokane dhe Stevens kanë djegur 3.248 hektarë që nga fillimi i së shtunës. Këto zjarre aktualisht mbeten nën kontroll zero për qind.
Pjesë të tjera të shtetit përballen me kërcënime edhe më të mëdha. Zjarri në Sinlahekin është rritur në 34.398 hektarë që kur u shkaktua nga rrufeja më 26 korrik. Më shumë se 820 persona po luftojnë me këtë zjarr, i cili gjithashtu nuk ka arritur të vihet nën kontroll. Ndërkohë, zjarri i vogël Giant në veriperëndim të Leavenworth ka djegur 20.759 hektarë në pyllin kombëtar Okanogan-Wenatchee.