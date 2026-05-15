Eurostat: Mbi 42 për qind e përdoruesve të internetit në BE kanë hasur në mesazhe armiqësore onlajn në vitin 2025

Necva Taştan Sevinç
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Më shumë se katër në dhjetë përdorues të internetit në BE janë përballur me mesazhe armiqësore ose denigruese onlajn në vitin 2025, sipas të dhënave të publikuara sot nga Eurostat, transmeton Anadolu.
Agjencia e statistikave e BE-së tha se 42,3 për qind e përdoruesve të internetit në gjithë bllokun kanë raportuar të kenë parë përmbajtje armiqësore onlajn që synonte grupe ose individë të caktuar. Të dhënat janë bazuar në informacione të mbledhura nga 20 shtete anëtare të BE-së.
Hungaria ka regjistruar shkallën më të lartë të ekspozimit me 60,9 për qind, e ndjekur nga Finlanda me 56,7 për qind dhe Sllovakia me 56,2 për qind.
Përqindjet më të ulëta u raportuan në Letoni me 29,3 për qind, Greqi me 29,4 për qind, Gjermani me 33,7 për qind dhe Lituani me 33,8 për qind.
Sipas Eurostatit, personat e shënjestruar për shkak të pikëpamjeve të tyre politike ose sociale kanë qenë viktimat më të shpeshta të mesazheve armiqësore ose denigruese onlajn, të përmendur nga 33,7 për qind e të anketuarve.
Mesazhet që kanë synuar njerëzit në bazë të origjinës racore ose etnike janë raportuar nga 25,5 për qind e përdoruesve, ndërsa 23,4 për qind kanë thënë se kanë hasur në armiqësi lidhur me orientimin seksual dhe 22,8 për qind kanë përmendur fenë ose besimin.
Përmbajtja armiqësore që ka synuar individët në bazë të gjinisë përbënte 16,9 për qind, e ndjekur nga aftësia e kufizuar me 11,5 për qind dhe mosha me 8,8 për qind, treguan të dhënat.
Shifrat bazohen në anketën e BE-së mbi përdorimin e teknologjive të informacionit dhe komunikimit në familje dhe nga individët, duke mbuluar personat e moshës 16 deri në 74 vjeç që kanë përdorur internetin brenda tre muajve para anketës.