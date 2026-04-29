Eurostat: Krimet e dhunës seksuale në BE janë rritur ndjeshëm në dekadën e fundit

Şeyma Erkul Dayanç
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Dhuna seksuale dhe veprat penale të përdhunimit të regjistruara nga policia në të gjithë BE-në janë rritur ndjeshëm gjatë dekadës së fundit, tregojnë të dhënat e publikuara sot nga Zyra e statistikave të BE-së, Eurostat, transmeton Anadolu.
Në vitin 2024, policia në BE regjistroi 256.302 vepra penale të dhunës seksuale, përfshirë 98.190 raste të përdhunimit. Krahasuar me vitin 2023, veprat penale të dhunës seksuale u rritën me 5 për qind ndërsa rastet e përdhunimit u rritën me 7 për qind.
Shifrat pasqyrojnë rritje të vazhdueshme të dhunës seksuale të raportuar gjatë dekadës së fundit. Gjatë periudhës 2014-2024, veprat penale të dhunës seksuale u rritën me 94 për qind ndërsa veprat penale të përdhunimit u rritën me 150 për qind.
Eurostat tha se rritja e veprave penale të regjistruara mund të lidhet me rritjen e ndërgjegjësimit, gjë që mund të ndikojë në normat e raportimit. Ndërsa vrasjet me dashje në BE ranë gjatë së njëjtës periudhë.
Në vitin 2024, policia regjistroi 3.953 vrasje të qëllimshme, një rritje prej 1 për qind krahasuar me vitin 2023, por një rënie prej 11 për qind krahasuar me vitin 2014. Të dhënat e Eurostatit treguan se viti 2015 regjistroi numrin më të lartë të vrasjeve të qëllimshme me 4.616.
Nga viti 2016 e tutje, shifrat ranë në 3.735 në vitin 2019. Në vitin 2020, numri u rrit në 3.820, pastaj ra në 3.645 në vitin 2021. Pas vitit 2021, shifrat u rritën në 3.838 në vitin 2022, 3.897 në vitin 2023 dhe 3.953 në vitin 2024.