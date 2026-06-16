Euramec i Belgjikës dhe Havelsan i Turqisë nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes

Melike Pala
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Kompania belge e simulimit Euramec dhe kompania turke e mbrojtjes Havelsan kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi gjatë një ekspozite të madhe ndërkombëtare të mbrojtjes në Paris, transmeton Anadolu.
“Është kënaqësi të shohësh kompaninë belge Euramec dhe kompaninë turke të mbrojtjes Havelsan të nënshkruajnë një marrëveshje bashkëpunimi në Eurosatory2026”, shkroi ministri belg i Mbrojtjes, Theo Francken, në rrjetin social amerikan X.
“Ky partneritet hap mundësi të reja për kompaninë në tregun në rritje dhe me rëndësi strategjike të mbrojtjes në Turqi”, shtoi ai.
Euramec e ka selinë në Hamme dhe njihet si një kompani me prani globale në fushën e sistemeve të simulatorëve të fluturimit.
Marrëveshja u njoftua në margjinat e panairit Eurosatory 2026, i cili mbledh kompani kryesore të industrisë së mbrojtjes dhe delegacione nga e gjithë bota.