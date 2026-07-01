Estonia planifikon t’u lejojë qytetarëve të NATO-s të shërbejnë në role vullnetare të mbrojtjes kombëtare

Şeyma Erkul Dayanç
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Estonia planifikon t’u lejojë qytetarëve të vendeve të tjera anëtare të NATO-s të marrin përsipër detyrime vullnetare të shërbimit ushtarak dhe të shërbejnë në role të mbrojtjes gjatë kohës së luftës, transmeton Anadolu.
Siç raporton ERR News, amendamentet e propozuara do t’u mundësojnë anëtarëve të huaj të kualifikuar të Ligës së Mbrojtjes së Estonisë të shërbejnë në pozicione që kërkojnë gradë ushtarake, ndërsa pjesëmarrja do të mbetet plotësisht vullnetare.
“Amendamentet nuk vendosin shërbim të detyrueshëm ushtarak për qytetarët e NATO-s”, thuhet në raport, duke shtuar se ndryshimet do të krijojnë një sistem regjistrimi vullnetar për shtetasit e huaj mbi moshën 18-vjeçare që kanë bërë betimin ushtarak.
Projektligji do të krijojë gjithashtu një kornizë ligjore për emërimin e qytetarëve të NATO-s në pozicione të mbrojtjes gjatë kohës së luftës, një masë që synon përmirësimin e planifikimit të mbrojtjes, trajnimeve, strukturave komanduese dhe shpërndarjes së pajisjeve.
Përveç kësaj, amendamentet do të zgjerojnë rolin e anëtarëve mbështetës të Ligës së Mbrojtjes, duke u mundësuar atyre të marrin pjesë më gjerësisht në reagimin ndaj krizave dhe menaxhimin e emergjencave.
Sipas raportit, legjislacioni pritet të hyjë në fuqi më 1 janar 2027.
Një analizë ligjore e përgatitur për Komitetin e Mbrojtjes Kombëtare të parlamentit vuri në pikëpyetje nevojën për rekrutimin e shtetasve të huaj, duke theksuar se Liga e Mbrojtjes dhe organizatat e saj të lidhura kanë tashmë më shumë se 30.100 anëtarë.
Analiza ngriti gjithashtu shqetësime lidhur me kërkesat gjuhësore, standardet shëndetësore dhe kontrollin e së kaluarës së vullnetarëve të huaj, duke theksuar se projektligji nuk shpjegon se si do të kryhen këto verifikime.