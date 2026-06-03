Estonia ndërton qindra depo të reja municioni në kuadër të projektit të mbrojtjes

Şeyma Erkul Dayanç
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Estonia po ndërton qindra objekte të reja për ruajtjen e municioneve në të gjithë vendin, si pjesë e një prej projekteve të saj më të mëdha të investimeve në mbrojtje, raportoi sot transmetuesi publik ERR, transmeton Anadolu.
"Përpjekja kryesore sot është ende përfundimi i një numri të mjaftueshëm objektesh për ruajtjen e municioneve, sepse po mbërrijnë më shumë municione", tha Elmar Vaher, kreu i Qendrës Estoneze për Investime në Mbrojtje.
Ai tha se objektet janë të destinuara si për forcat e armatosura të Estonisë ashtu edhe për forcat aleate.
Vaher tha se numri dhe vendndodhjet e sakta të depove nuk mund të zbulohen për arsye sigurie, por konfirmoi se "qindra të tjera" po ndërtohen përveç atyre ekzistuese.
Ai vuri në dukje më tej se objektet duhet të përmbushin standarde të rrepta sigurie, me kosto që arrijnë në dhjetëra miliona euro.
"Ne po ndërtojmë sipas një standardi që është testuar nga SHBA-ja", tha ai duke shtuar se forcat dhe inxhinierët aleatë kanë kryer teste për të vlerësuar ndikimet e mundshme.
Ai tha se Estonia po merr parasysh mësimet nga lufta e vazhdueshme në Ukrainë. "Ne i dëgjojmë shumë me vëmendje kolegët tanë ukrainas, sepse ata kanë përvojë të vërtetë lufte", tha Vaher.
Sipas raportit, projekti vjen ndërsa Estonia rriti shpenzimet e mbrojtjes pas fillimit të luftës Rusi-Ukrainë në shkurt 2022, me shpenzimet ushtarake që pritet të mbeten mbi 5 për qind të produktit të brendshëm bruto në vitet e ardhshme.