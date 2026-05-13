Erdogan udhëton për në Kazakistan për të marrë pjesë në samitin e Organizatës së Shteteve Turke

Merve Berker
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, udhëtoi për në Kazakistan të mërkurën për të marrë pjesë në një samit turk dhe për të zhvilluar bisedime të nivelit të lartë në kryeqytet, thanë burimet diplomatike, transmeton Anadolu.
Presidenti Erdogan u përcoll në Aeroportin Esenboga në Ankara nga Zëvendëspresidenti Cevdet Yilmaz dhe Guvernatori i Ankarasë, Yakup Canpolat.
Me ftesë të Presidentit të Kazakistanit, Kassym-Jomart Tokayev, Erdogan pritet të marrë pjesë në Samitin Joformal të Organizatës së Shteteve Turke në qytetin e Turkistanit, si dhe në një takim të titulluar "Astana-Ankara: Nga vëllazëria në një aleancë pragmatike euroaziatike" që synon forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dypalësh.
Erdogani në vizitë shoqërohet nga Zonja e Parë, Emine Erdogan, ministri i Jashtëm Hakan Fidan, ministri i Arsimit Kombëtar, Yusuf Tekin, ministri i Mbrojtjes Kombëtare, Yasar Guler dhe ministri i Industrisë dhe Teknologjisë, Mehmet Fatih Kacir.
Ministri i Tregtisë, Omer Bolat, Zëvendëskryetari i AK Partisë, Kursad Zorlu, Drejtori i Komunikimit, Burhanettin Duran dhe Këshilltari Kryesor i Politikës së Jashtme dhe Sigurisë, Akif Cagatay Kilic, janë gjithashtu në delegacion.