Erdogan: Turqia vazhdon të zhvillojë marrëdhëniet me Afrikën mbi bazën e “partneritetit të barabartë”

Gizem Nisa Çebi Demir
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se Turqia do të vazhdojë të forcojë marrëdhëniet e saj me vendet afrikane mbi bazën e partneritetit të barabartë, respektit të ndërsjellë dhe parimit të përfitimit të ndërsjellë, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për media me presidentin e Nigerit, Abdourahamane Tchiani, pas bisedimeve në Kompleksin Presidencial në Ankara, Erdogan përsëriti angazhimin e Ankarasë për thellimin e bashkëpunimit në të gjithë kontinentin afrikan.
“Ne vazhdojmë të zhvillojmë marrëdhëniet tona me vendet afrikane mbi bazën e partneritetit të barabartë, respektit të ndërsjellë dhe parimit të përfitimit të përbashkët”, tha Erdogan.
Presidenti turk gjithashtu shprehu mbështetje për vendet afrikane që përballen me sfida të sigurisë, veçanërisht në rajonin e Sahelit, i cili shtrihet përgjatë shkretëtirës së Saharasë.
“Ne qëndrojmë pranë vendeve tona mike dhe vëllazërore në luftën kundër grupeve terroriste që mbjellin paqëndrueshmëri, veçanërisht në rajonin e Sahelit të kontinentit”, u shpreh ai.
Tchiani ndodhet në kryeqytetin turk për bisedime me presidentin Erdogan lidhur me marrëdhëniet dypalëshe dhe çështjet rajonale.