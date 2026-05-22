Erdogan: Turqia është bërë qendër kyçe energjetike dhe aktor për paqen

Mücahithan Avcıoğlu
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se Turqia është shfaqur si një partner i besueshëm tranziti energjetik dhe një aktor kyç për paqen, raporton Anadolu.
“Turqia është ura, pika e tranzitit dhe nyja më e fortë midis gjeografive me burime të pasura energjetike dhe vendeve që kanë nevojë për to”, tha Erdogan në Samitin Kombëtar të Burimeve në Stamboll.
Ai tha se rëndësia e Turqisë në furnizimin e sigurt me energji është bërë edhe një herë e qartë mes rritjes së tensioneve rajonale dhe shqetësimeve për furnizimin.
Erdogan tha se terminalet e gazit natyror të lëngshëm (LNG), njësitë lundruese të magazinimit dhe rigazifikimit, investimet në depozitimin e gazit dhe infrastruktura e gazsjellësve e kanë bërë Turqinë një nga qendrat më të fuqishme energjetike në Evropë.
“Me investime të reja, ne do ta rrisim kapacitetin tonë ditor të gazifikimit të LNG-së në 200 milionë metra kub nga 161 milionë metra kub që është aktualisht”, shtoi ai.
- Roli i Turqisë në sigurinë e furnizimit
Erdogan tha se infrastruktura energjetike e Turqisë ka forcuar rolin e saj në stabilitetin rajonal, duke shtuar se Ankaraja është e vendosur të avancojë diplomacinë energjetike krahas përpjekjeve më të gjera për paqe.
Pozita strategjike e Turqisë midis rajoneve prodhuese të energjisë dhe tregjeve të mëdha konsumatore e ka bërë atë një rrugë kyçe tranziti mes shqetësimeve globale në rritje për sigurinë energjetike.
Erdogan tha se Turqia do të vazhdojë të zhvillojë infrastrukturën energjetike, duke zgjeruar njëkohësisht prodhimin vendas dhe aktivitetet e kërkimit jashtë vendit. Ai njoftoi se prodhimi ditor në fushën e gazit Sakarya në Detin e Zi ka arritur në 9.5 milionë metra kub.
Me vënien në funksion të një platforme të dytë lundruese të prodhimit në vitin 2028, theksoi presidenti Erdogan, prodhimi në fazën e tretë të fushës do të rritet në 45 milionë metra kub në ditë. Ai shtoi se gazi vendas do të arrijë në 16 deri në 17 milionë familje.
Erdogan tha se Turqia e konsideron vetë-mjaftueshmërinë energjetike si prioritet strategjik, ku prodhimi vendas i gazit luan rol qendror në uljen e varësisë nga jashtë.
- Nafta, minierat dhe kërkimet jashtë vendit
Më tej, Erdogan tha se prodhimi nga fusha e naftës Gabar në juglindje të Turqisë po jep kontribut të madh në sigurinë e furnizimit energjetik të vendit.
Ai tha se katër fusha të reja janë identifikuar në provincën Diyarbakir pas zbulimit në Gabar, duke shtuar se Turqia planifikon të kryejë punime në 24 puse gjatë tre viteve të ardhshme.
Erdogan po ashtu tha se aktivitetet kërkimore të Turqisë pranë Somalisë kanë rëndësi historike si operacioni i parë i shpimit në det të thellë jashtë vendit.
Ai shtoi se Turqia gjithashtu po vazhdon punën e përbashkët me qeverinë e re të Sirisë në sektorët e minierave dhe naftës. “Ne jemi të vendosur ta bashkojmë vendin tonë me arritje shumë më të mëdha në energji, miniera dhe burime natyrore”, tha Erdogan.
“Pavarësia e plotë në energji, ashtu si në industrinë e mbrojtjes, është ‘molla e kuqe’ e vendit tonë”, shtoi ai duke iu referuar idealit afatgjatë kombëtar të Turqisë.