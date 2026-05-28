Emiri i Katarit thekson “zgjidhjet politike dhe diplomatike” mes tensioneve rajonale

Rania R.a. Abushamala
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Emiri i Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ka theksuar nevojën për t’u dhënë përparësi “zgjidhjeve politike dhe diplomatike” për të forcuar stabilitetin rajonal gjatë bisedimeve me presidentin amerikanm Donald Trump, transmeton Anadolu.
Agjencia e Lajmeve e Katarit (QNA) raportoi se emiri i Katarit pranoi një telefonatë nga Trump dhe se dy liderët shqyrtuan zhvillimet më të fundit politike dhe të sigurisë në Lindjen e Mesme mes përpjekjeve të vazhdueshme rajonale dhe ndërkombëtare për të ulur tensionet dhe për të përmirësuar stabilitetin.
Gjatë bisedimeve, emiri i Katarit theksoi rëndësinë e “dialogut mes të gjitha palëve” në një mënyrë që kontribuon në “sigurinë dhe stabilitetin rajonal” dhe parandalon përshkallëzimin e mëtejshëm në rajon.
Trump shprehu vlerësim për rolin e Katarit në mbështetjen e përpjekjeve ndërmjetësuese të Pakistanit dhe lehtësimin e kanaleve të komunikimit ndërmjet palëve të ndryshme.
Presidenti amerikan gjithashtu lavdëroi përpjekjet e Katarit për të “ngushtuar dallimet” dhe për të mbështetur proceset e uljes së tensioneve në rajon.
Të dyja palët gjithashtu diskutuan marrëdhëniet strategjike mes Dohas dhe Washingtonit dhe mënyrat për të forcuar bashkëpunimin dypalësh në sektorë të ndryshëm në përputhje me interesat e përbashkëta të të dy vendeve.
Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në shkurt.
Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin si dhe aleatët amerikanë në Gjirin Persik, krahas mbylljes së Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet pasuese në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje afatgjatë. Trump më vonë e zgjati armëpushimin për një periudhë të pacaktuar.
Që atëherë, të dyja palët kanë vazhduar të shkëmbejnë propozime dhe kundërpropozime në përpjekje për të rifilluar bisedimet direkte dhe për t’i dhënë fund konfliktit.