Emiratet e Bashkuara Arabe raportojnë sulm të ri me raketa dhe dronë nga Irani

Mohammad Sıo
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Emiratet e Bashkuara Arabe raportuan sot një sulm të ri me raketa dhe dronë nga Irani, duke shënuar ditën e dytë radhazi të goditjeve që synojnë vendin e Gjirit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Mbrojtjes tha se mbrojtja ajrore e Emirateve po përballej aktualisht me raketa balistike dhe lundruese, si dhe me mjete ajrore pa pilot të lëshuara nga Irani.
Ajo shtoi se zhurmat e dëgjuara në pjesë të ndryshme të vendit ishin rezultat i sistemeve të mbrojtjes ajrore që po interceptonin projektilet hyrëse.
Të hënën, Emiratet raportuan katër valë sulmesh me raketa dhe dronë nga Irani, të cilat shkaktuan zjarr të madh në Zonën Industriale të Naftës në Fujairah, një nyje energjetike kyç në bregun lindor të vendit.
Tensionet rajonale janë rritur pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit, si dhe ndaj aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi më pas u zgjat nga presidenti amerikan Donald Trump pa një afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, Shtetet e Bashkuara kanë zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në Ngushticën e Hormuzit.