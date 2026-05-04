Emiratet e Bashkuara Arabe: Një anije cisternë u godit nga dronë iranianë në Ngushticën e Hormuzit

Serdar Dincel
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Emiratet e Bashkuara Arabe thanë të hënën se "një tanker kombëtar" që i përkiste Kompanisë Kombëtare të Naftës së Abu Dhabit (ADNOC) u godit nga dy dronë iranianë ndërsa po kalonte nëpër Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e dënoi sulmin si "një sulm terrorist iranian", duke thënë se nuk u raportuan të lënduar.
"Emiratet e Bashkuara Arabe theksojnë nevojën që Irani të ndalojë këto sulme të pabesë dhe të sigurojë angazhimin e tij të plotë për të ndaluar të gjitha armiqësitë dhe për të rihapur plotësisht dhe pa kushte Ngushticën, duke arritur kështu sigurinë rajonale dhe stabilitetin e ekonomisë dhe tregtisë globale", deklaroi ministria.
Qendra e Operacioneve Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO) raportoi më parë se një tanker u godit nga "predha të panjohura" në ujërat në veri të Fujairah në Emiratet e Bashkuara Arabe.
UKMTO tha se kishte marrë një raport për një incident afërsisht 78 milje detare (89.7 milje) në veri të qytetit, duke shtuar se nuk ishte raportuar asnjë ndikim në mjedis.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit, si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën strategjike ujore.
Një armëpushim dyjavor u njoftua më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedime të drejtpërdrejta në Islamabad më 11 prill, por nuk u arrit asnjë marrëveshje për një armëpushim të qëndrueshëm.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, më vonë e zgjati armëpushimin pa vendosur një afat të ri, pas një kërkese nga Pakistani.