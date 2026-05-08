Emiratet e Bashkuara Arabe: Mbrojtja ajrore po i përgjigjet një "kërcënimi raketor"

Burak Bir
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
1Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) njoftuan sot se sistemet e tyre të mbrojtjes ajrore po i përgjigjen një "kërcënimi me raketa", transmeton Anadolu.
"Sistemet e mbrojtjes ajrore po i përgjigjen aktualisht një kërcënimi me raketa", tha Autoriteti Kombëtar i Menaxhimit të Krizave dhe Fatkeqësive Emergjente (NCEMA) në platformën amerikane të mediave sociale X.
Ai u bëri thirrje banorëve të "qëndrojnë në një vend të sigurt dhe të ndjekin kanalet zyrtare për paralajmërime dhe përditësime".
Njoftimi vjen disa orë pas një shkëmbimi zjarri midis forcave amerikane dhe iraniane në Ngushticën e Hormuzit.