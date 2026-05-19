Emiratet e Bashkuara Arabe kanë “ndërhyrë me sukses” ndaj 6 dronëve në 48 orët e fundit

Serdar Dincel
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Emiratet e Bashkuara Arabe kanë bërë të ditur se sistemet e tyre të mbrojtjes ajrore kanë “identifikuar dhe neutralizuar me sukses” gjashtë dronë armiqësorë që tentuan të shënjestrojnë zona civile dhe infrastrukturë jetike në vend gjatë 48 orëve të fundit, transmeton Anadolu.
“Forcat e mbrojtjes ajrore kanë ndërhyrë me sukses dhe kanë neutralizuar objektivat armiqësore me një nivel të lartë gatishmërie dhe efikasiteti, pa viktima njerëzore dhe pa ndikim në sigurinë e infrastrukturës kritike”, tha Ministria e Mbrojtjes në rrjetin social amerikan X.
Lidhur me sulmin e së dielës ndaj centralit bërthamor Barakah, ministria tha se gjurmimi teknik dhe monitorimi kanë konfirmuar se tre dronët e përfshirë kanë ardhur të gjithë nga territori irakian, “dy prej të cilëve u neutralizuan me sukses, ndërsa i treti goditi një gjenerator të jashtëm energjie jashtë perimetrit të brendshëm të centralit në atë datë, përveç dronëve të tjerë që u kapën më vonë”.
Ministria shtoi se vendi ruan “të drejtën e plotë për të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur sovranitetin dhe sigurinë kombëtare në përputhje me ligjet dhe konventat ndërkombëtare”.
Të dielën, zyrtarët e vendit thanë se një zjarr shpërtheu pranë centralit në Abu Dhabi si pasojë e një sulmi me dron.
Ngjarjet vijnë në një kohë kur tensionet rajonale janë rritur pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit në shkurt. Teherani është kundërpërgjigjur me sulme ndaj Izraelit dhe aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, si dhe me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën një marrëveshje afatgjatë. Presidenti amerikan, Donald Trump, më vonë e zgjati armëpushimin pa afat të caktuar.