Emiratet Arabe mirëpresin marrëveshjen SHBA-Iran dhe bëjnë thirrje për pajtueshmëri të plotë

Serdar Dincel
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Emiratet e Bashkuara Arabe mirëpritën sot një marrëveshje paqeje të shpallur së fundmi SHBA-Iran, duke bërë thirrje për "pajtueshmëri të plotë" me marrëveshjen, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Emirateve të Bashkuara Arabe "theksoi rëndësinë e respektimit të plotë me dispozitat e marrëveshjes, duke siguruar ndërprerje të menjëhershme dhe gjithëpërfshirëse të armiqësive në rajon".
Ministria kërkoi respekt për sovranitetin shtetëror dhe parimet e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe "përputhje të rreptë me të drejtën ndërkombëtare dhe mbrojtjen e rrugëve detare dhe lirinë e lundrimit ndërkombëtar, përfshirë lirinë e pandërprerë të lundrimit përmes Ngushticës së Hormuzit".
Më tej ministria shprehu vlerësimin për përpjekjet e presidentit amerikan Donald Trump dhe palëve të tjera të përfshira në procesin e ndërmjetësimit për të arritur marrëveshjen.
Ajo bëri thirrje për vazhdimin e negociatave "për të ndërtuar mbi këtë përparim dhe për të arritur rezultate të qëndrueshme". Ministria përsëriti mbështetjen e Emirateve të Bashkuara Arabe “për të gjitha përpjekjet që synojnë forcimin e sigurisë dhe stabilitetit dhe nxitjen e dialogut dhe diplomacisë si mjeti i preferuar për zgjidhjen e krizave rajonale dhe ndërkombëtare”.
Të dielën, presidenti amerikan Trump njoftoi se një marrëveshje me Iranin ishte finalizuar për të ndalur luftën në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, për të rihapur Ngushticën e Hormuzit dhe për t'i dhënë fund një bllokade detare të SHBA-së në portet iraniane.