Emiratet Arabe: Iraku të parandalojë "aktet armiqësore" nga territori i tij

Rania R.a. Abushamala
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Emiratet e Bashkuara Arabe i kërkuan sot qeverisë irakiane të parandalojë “të gjitha aktet armiqësore” që burojnë nga territori i saj “urgjentisht dhe pa kushte” pas sulmit me dron të kësaj fundjave që synonte termocentralin bërthamor Barakah, transmeton Anadolu.
Në deklaratë, Ministria e Jashtme shprehu “dënimin e saj të fortë dhe refuzimin absolut” të asaj që i quajti “sulme terroriste kriminale të nisura nga territori irakian” kundër objekteve jetësore civile në vendet e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit.
Ministria tha se këto sulme përfaqësonin “shkelje të hapur” të sovranitetit dhe hapësirës ajrore të Emirateve të Bashkuara Arabe si dhe një shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe Kartës së OKB-së.
Ajo bëri thirrje për veprim “të menjëhershëm dhe të përgjegjshëm” për të adresuar kërcënime të tilla “në përputhje me detyrimet ndërkombëtare dhe rajonale”. Ministria theksoi rëndësinë e rolit të Irakut në forcimin e sigurisë dhe stabilitetit rajonal, duke ruajtur sovranitetin dhe pozicionin e tij si partner rajonal aktiv dhe i përgjegjshëm.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga qeveria irakiane mbi deklaratën e Emirateve të Bashkuara Arabe.
Të dielën, Zyra e Medias në Abu Dhabi tha se autoritetet lokale ishin përballur me një zjarr që shpërtheu në një gjenerator energjie elektrike jashtë perimetrit të brendshëm të termocentralit bërthamor Barakah në rajonin Al Dhafra. Të martën, qeveria irakiane lëshoi deklaratë duke dënuar sulmet me dronë që synonin vendin "vëllazëror" të Emirateve të Bashkuara Arabe.
Tensionet rajonale kanë mbetur të larta që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar sulme hakmarrëse nga Teherani kundër Izraelit dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.