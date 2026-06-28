Elon Musk publikon në X filmin kontrovers të rikthimit “Citizen Vigilante” të Armie Hammer

Seyit Şamil Kurt
28 qershor 2026•Përditësim: 28 qershor 2026
Elon Musk ka ndarë në llogarinë e tij në X filmin kontrovers të rikthimit të aktorit Armie Hammer, “Citizen Vigilante”, duke e bërë përkohësisht të disponueshëm filmin e plotë për më shumë se 240 milionë ndjekësit e tij, transmeton Anadolu.
Lidhja për filmin mbeti aktive për rreth 48 orë përpara se të çaktivizohej të shtunën.
I shkruar dhe i drejtuar nga regjisori gjerman Uwe Boll, “Citizen Vigilante” u publikua më 19 qershor në SHBA. Sipas raportimeve, filmi është ndaluar në Gjermani për shkak të dhunës grafike dhe mesazheve të pretenduara kundër emigrantëve.
Filmi sjell Armie Hammer në rolin e Sanders, një njeri i zakonshëm që vendos të marrë drejtësinë në duart e veta pasi zhgënjehet nga kriminaliteti dhe nga ajo që filmi e paraqet si një dështim të rendit dhe ligjit.
Sipas gazetës The Telegraph, Boll tha se filmi ishte konceptuar si një triler politik që pasqyron tensionet aktuale shoqërore dhe jo si dokumentar apo fantazi për drejtësi private.
“Tema është para syve tanë”, tha Boll, duke shtuar se ai kishte “tentuar gjithmonë të fuste politikën në filmat e zhanrit”.
Në film luajnë gjithashtu Costas Mandylor, Desiree Giorgetti, Steffen Mennekes, Neb Chupin dhe Mukit Abdul Hamid.
Dje, Boll në rrjetin social amerikan X njoftoi se vazhdimi i filmit, “Citizen Vigilante 2”, do të publikohet në vitin 2027.
Musk iu përgjigj një postimi që tregonte filmin në vendin e dytë të renditjes së filmave në Apple TV.
“Citizen Vigilante 2 do të jetë edhe më i mirë”, tha ai.