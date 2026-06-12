Elon Musk bëhet trilioneri i parë në botë në letër pas ofertës publike fillestare të SpaceX

Mücahithan Avcıoğlu
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Manjati i teknologjisë, Elon Musk është bërë trilioneri i parë në botë në letër pasi kompania SpaceX caktoi çmimin e ofertës së saj rekord publike fillestare në 135 dollarë për aksion, sipas llogaritjeve të bazuara në dokumentet e kompanisë dhe të Tesla-s, transmeton Anadolu.
Space Exploration Technologies Corp., e njohur si SpaceX, caktoi çmimin e 555.6 milionë aksioneve të Klasës A në 135 dollarë secili, duke mbledhur rreth 75 miliardë dollarë në ofertën më të madhe publike fillestare në histori. Oferta e vlerëson kompaninë në rreth 1.77 trilionë dollarë dhe pritet ta bëjë kompaninë SpaceX një nga kompanitë më të vlefshme të tregtuara publikisht në botë kur aksionet e saj të nisin tregtimin në Nasdaq me simbolin “SPCX”.
Sipas prospektit të ofertës publike fillestare të SpaceX, Musk pritet të zotërojë rreth 849.5 milionë aksione të Klasës A dhe 5.57 miliardë aksione të Klasës B pas ofertës, duke i dhënë atij 84,4 për qind të fuqisë së kombinuar të votimit në kompani.
Me çmimin e ofertës publike fillestare, zotërimet e deklaruara të Musk në SpaceX vlejnë rreth 866.5 miliardë dollarë në letër. Musk gjithashtu zotëron rreth 717.7 milionë aksione të Tesla-s, sipas dokumenteve të paraqitura pranë autoriteteve të tregjeve financiare. Bazuar në çmimin e fundit të aksionit të Tesla-s prej 399.15 dollarësh, kjo pjesëmarrje vlerësohet në rreth 286.2 miliardë dollarë.
Të marra së bashku, zotërimet e Muskut në SpaceX dhe Tesla vlerësohen në rreth 1.1 trilion dollarë në letër. Megjithatë, kjo shifër është kryesisht teorike dhe varet në masë të madhe nga vlerësimi i tregut të SpaceX pas fillimit të tregtimit të aksioneve dhe nga çmimi i aksioneve të Tesla-s.
Ajo përfshin gjithashtu shpërblime në aksione të SpaceX të lidhura me arritjen e objektivave ambicioze, përfshirë objektiva të kapitalizimit të tregut, krijimin e një kolonie të përhershme njerëzore në Mars me të paktën 1 milion banorë dhe përfundimin e qendrave të të dhënave jashtë Tokës, të afta për të ofruar kapacitete të mëdha llogaritëse.
Pa këto shpërblime të kushtëzuara në aksione të SpaceX, Musk do të mbetej nën pragun e 1 trilion dollarëve, bazuar vetëm në pjesëmarrjen e tij aktuale në Tesla dhe zotërimet e pakushtëzuara në SpaceX.
Prospekti i kompanisë SpaceX tregoi se kompania vazhdon të operojë me humbje pavarësisht rritjes së shpejtë të të ardhurave. Kompania regjistroi të ardhura prej 18.7 miliardë dollarësh në vitin 2025, nga 14 miliardë dollarë në vitin 2024, ndërsa humbja neto u zgjerua në 4.9 miliardë dollarë, krahasuar me një fitim prej 791 milionë dollarësh një vit më parë.
Rezultatet e kompanisë përfshijnë edhe të dhënat historike të xAI dhe X Holdings pas transaksioneve midis subjekteve nën kontrollin e Muskut.
SpaceX, e themeluar nga Musk në vitin 2002, është shndërruar nga një kompani e lëshimit të raketave në një grup më të gjerë të hapësirës, internetit satelitor dhe inteligjencës artificiale. Operacionet e saj përfshijnë lëshimet e raketave, shërbimet e internetit satelitor Starlink, infrastrukturën e inteligjencës artificiale dhe projektet afatgjata që lidhen me llogaritjen e bazuar në hapësirë dhe kolonizimin e Marsit.
Kjo ofertë publike tejkalon listimin e kompanisë "Saudi Aramco" në vitin 2019, i cili më parë konsiderohej oferta më e madhe publike në histori.
Musk tashmë ishte personi më i pasur në botë përpara listimit të SpaceX, kryesisht falë zotërimeve të tij në Tesla dhe kompani të tjera. Oferta publike e çon vlerën nominale të pasurisë së tij në një nivel që asnjë individ nuk e ka arritur më parë në renditjet publike të pasurisë, megjithëse pjesa më e madhe e kësaj pasurie mbetet e lidhur me vlerësime të paqëndrueshme të aksioneve dhe jo me para në dorë.