Ekspozita e luleve Floralia Brussels sjell një shpërthim ngjyrash në Kështjellën Groot-Bijgaarden

Abdulbesar Ademi
25 Prill 2026•Përditësim: 25 Prill 2026
Edicioni i 23-të i ekspozitës së luleve Floralia Brussels po tërheq vizitorë në mjediset e Kështjellës Groot-Bijgaarden pranë kryeqytetit Bruksel të Belgjikës, transmeton Anadolu.
Ngjarja pranverore, e hapur deri më 3 maj, ofron një përvojë të pasur me miliona lule sezonale në një ambient historik dhe natyror, përfshirë tulipanë, narcisë dhe zymbyl, të ekspozuara në një park prej 14 hektarësh.
Vizitorët shëtisin nëpër kopshte dhe fotografohen midis shfaqjeve shumëngjyrëshe me lule gjatë ngjarjes pranverore.