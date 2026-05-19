Ekspertja e OKB-së akuzon Izraelin për “shpërfillje të rëndë” ndaj abuzimit me të burgosurit palestinezë

Aysu Biçer
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
LONDËR (AA) - Raportuesja e posaçme e OKB-së mbi torturën, Alice Jill Edwards, ka akuzuar Izraelin për “shpërfillje të rëndë” ndaj trajtimit njerëzor të të burgosurve palestinezë, duke paralajmëruar se masat emergjente të vendosura pas sulmeve të 7 tetorit të vitit 2023 i kanë ekspozuar të ndaluarit ndaj torturës, dhunës seksuale dhe vdekjeve potencialisht të paligjshme, transmeton Anadolu.
Edwards paraqiti pretendime për rrahje të rënda, goditje elektrike, mbajtje në pozicione stresuese, privim nga gjumi, uri dhe ndalim të zgjatur pa kontakt me botën e jashtme në objektet izraelite.
Ajo tha se kushtet karakterizoheshin nga mbipopullimi, sëmundjet, mohimi i kujdesit mjekësor dhe mungesa e ajrosjes dhe dritës së diellit.
“Masat emergjente të vendosura pas 7 tetorit të vitit 2023 i ekspozuan të burgosurit palestinezë ndaj torturës, vdekjeve potencialisht të paligjshme, ndalimit pa kontakt me botën e jashtme dhe kushteve degraduese”, tha Edwards.
Hetimi i saj regjistroi 52 raste torture ose keqtrajtimi dhe 33 raste torture seksuale ose abuzimi të seksualizuar.
Pretendimet përfshinin një rast përdhunimi të përsëritur anal dhe vaginal, dy raste përdhunimi me objekte, si dhe raportime nga të burgosur meshkuj për rrahje, goditje elektrike dhe sulme me qen që synonin organet gjenitale të tyre.
“Këto dëshmi janë thellësisht shqetësuese. Pas çdo pretendimi qëndron një qenie njerëzore që varej plotësisht nga ata që ushtronin pushtet mbi të. Ndalimi absolut i torturës ekziston pikërisht për momente të tilla, kur ligji, përmbajtja dhe humaniteti janë më të nevojshme”, tha Edwards.
“Këto pretendime kërkojnë hetim të plotë, të pavarur dhe transparent, si dhe përgjegjësi aty ku vërtetohen shkeljet”, shtoi ajo.
Raportuesja gjithashtu ngriti shqetësim për të paktën 94 vdekje të raportuara në paraburgim që nga tetori 2023, të cilat sipas saj mbeten të pahetuara. Ekzaminimet pas vdekjes të përmendura në raport gjetën lëndime si brinjë të thyera, hemorragji dhe organe të çara.
“Sipas mendimit tim, numri dhe mizoria e pretendimeve të mbledhura tregojnë një shpërfillje të rëndë nga Izraeli ndaj detyrimit të tij për të trajtuar të gjithë të burgosurit në mënyrë njerëzore dhe pa diskriminim”, tha Edwards.