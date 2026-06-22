Eksperti turk: "Bllokimi Omega" bllokon nxehtësinë mbi Evropë, shkakton valë të jashtëzakonshme nxehtësie

Një model moti i emërtuar "Bllokimi Omega" mbi Evropë ka bllokuar nxehtësinë në të gjithë kontinentin, duke nxitur një valë të të nxehtit jonormal dhe duke i çuar temperaturat në nivele rekord në disa vende, sipas prof. Mikdat Kadioglu, ekspert i klimës dhe meteorologjisë në Universitetin Teknik të Stambollit.
Disa vende evropiane, përfshirë Francën, Mbretërinë e Bashkuar, Belgjikën, Holandën, Spanjën dhe Italinë, janë përballur me temperatura të larta rekord në ditët e fundit. Në Itali, një valë e nxehtë me origjinë nga Afrika shkaktoi alarm të kuq në tetë qytete, ndërsa në Spanjë, temperaturat e larta ndërprenë jetën e përditshme, veçanërisht në Granada.
Agjencia franceze e motit "Meteo-France" paralajmëroi se temperaturat mund të arrijnë nivele rekord midis 21-23 qershorit, me 60 departamente nën alarm portokalli dhe nxehtësia ekstreme pritet të vazhdojë deri në javën e ardhshme.
Në Amsterdam, temperaturat parashikohet të arrijnë nivele tropikale në ditët në vijim, me meteorologët që paralajmërojnë se disa zona mund të kalojnë 30 gradë Celsius. Instituti Mbretëror Meteorologjik i Belgjikës lëshoi gjithashtu një alarm portokalli për shkak të nxehtësisë ekstreme dhe stuhive të forta.
Zyra Meteorologjike e Mbretërisë së Bashkuar tha se temperaturat e larta pritet të vazhdojnë deri të enjten, me disa zona që parashikohet të kalojnë 30 gradë Celsius dhe rajonet më të nxehta që potencialisht do të arrijnë 38 gradë Celsius.
Duke folur për Anadolu, Kadioglu tha se një kreshtë masive me presion të lartë në formë si shkronja greke Omega është vendosur mbi Evropë, duke krijuar atë që meteorologët e quajnë një "bllokimi omega". "Ky model përbëhet nga një kreshtë e fortë e ngrohtë në qendër, e rrethuar nga sisteme me presion të ulët në të dyja anët", tha ai.
Kadioglu shpjegoi se sistemi ka bllokuar në mënyrë efektive modelet e motit nga përparimi i perëndimit në lindje, duke bllokuar nxehtësinë mbi Evropën ndërsa vendet në anën lindore të sistemit, përfshirë Turqinë, mbeten në kushte më të ftohta dhe më të lagështa.
Ai theksoi se vala aktuale e nxehtësisë nuk është një ngjarje tipike verore. "Ekziston një ndryshim i qartë midis nxehtësisë së zakonshme të verës dhe një vale të nxehtësisë të përforcuar nga bllokimi atmosferik", tha Kadioglu.
"Në një bllok omega, një kreshtë e madhe me presion të lartë bllokohet mbi Evropën. Ajri zbret nën kreshtë, qielli mbetet i kthjellët dhe dielli ngroh vazhdimisht sipërfaqen. Meqenëse sistemet e motit nuk mund të lëvizin përpara, nxehtësia grumbullohet në të njëjtën zonë për ditë të tëra", tha ai.
Kadioglu tha se natyra e pazakontë e ngjarjes qëndron si në kohën ashtu edhe në shtrirjen gjeografike.
"Që një nxehtësi kaq e fortë të arrijë kaq herët në qershor dhe të shtrihet deri në veri deri në Skandinavi dhe Norvegji do të thotë që temperaturat janë dukshëm mbi normat sezonale. Kjo nuk është një ditë normale vere, por një valë e nxehtësisë anormale e përforcuar nga bllokimi atmosferik", tha ai.
Kadioglu theksoi se valët e nxehtësisë janë një pjesë natyrale e verës, por shtoi se kjo ngjarje po amplifikohet nga bllokimi i vazhdueshëm atmosferik. Ai tha se valë të tilla të nxehtësisë janë bërë më të shpeshta dhe të rënda vitet e fundit.
"Rreziku më i lartë është në Evropën Perëndimore dhe Qendrore, përfshirë Francën, Spanjën, Gjermaninë, vendet e Beneluksit, Mbretërinë e Bashkuar, dhe gjithashtu Skandinavinë dhe Norvegjinë, ku rrjedha e ngrohtë shtrihet drejt veriut", informoi ai.
Kadioglu paralajmëroi se temperaturat e larta të zgjatura mund të rrisin kushtet e thatësirës dhe të rrisin rrezikun e zjarreve në pyje.
- Turqia në një zonë më të freskët dhe më të lagësht
Kadioglu tha se Turqia aktualisht ndodhet në krahun lindor më të freskët dhe më të lagësht të bllokut omega dhe ka qenë relativisht e mbrojtur nga nxehtësia ekstreme që prek Evropën midis 21-26 qershorit. Ai tha se rrjedhat e ajrit nga veriu i kanë shtyrë temperaturat nën normat sezonale në disa rajone ndërsa zonat e brendshme, veriore dhe lindore përballen me rreziqe nga stuhitë lokale, breshëri dhe erëra të forta të papritura.
Ai paralajmëroi për përmbytje të menjëhershme dhe bllokim të ujit, veçanërisht në rajonin e Detit të Zi. Kadioglu vuri në dukje se nëse temperatura e ulët thellohet në një minimum të kufizuar dhe ndalet mbi Detin e Zi, reshjet e përsëritura mbi të njëjtat zona mund të rrisin ndjeshëm rrezikun e përmbytjeve.
Në të kundërtën, rajonet bregdetare të Egjeut dhe Mesdheut, së bashku me Turqinë juglindore, pritet të mbeten më të nxehta dhe më të thata. Ai tha se temperaturat në Turqi ka të ngjarë të rriten përsëri pas 25-26 qershorit, ndërsa temperatura e ulët dobësohet.
Kadioglu tha se temperaturat në rritje dhe ngjarjet e mëparshme të nxehtësisë sugjerojnë se modelet e bllokimit atmosferik po bëhen më të shpeshta dhe të vazhdueshme. "Fakti që nxehtësia po arrin në gjerësi më të larta gjeografike si Skandinavia, ku temperatura të tilla janë të rralla, tregon se temperatura bazë e atmosferës po rritet", tha ai.
"Një ngjarje e vetme nuk e përcakton klimën, por valët e përsëritura rekord të nxehtësisë në vitet e fundit tregojnë një trend të qartë", deklaroi ai. Kadioglu tha se vala e nxehtësisë në Evropë mund të lehtësohet drejt fundit të qershorit ndërsa modeli bllokues dobësohet, Turqia pritet të ngrohet më tej duke hyrë në korrik dhe gusht.
Ai paralajmëroi se temperaturat mbi normalen, valët periodike të nxehtësisë, thatësira dhe rreziqet e larta të zjarreve janë të mundshme gjatë verës. "Këto modele bllokuese mund të përsëriten gjatë gjithë verës. Çdo ngjarje e re bllokuese mund ta vendosë Evropën ose Turqinë nën nxehtësi ekstreme", tha ai.
Kadioglu nënvizoi se ndryshimi i klimës nuk është shkaku i drejtpërdrejtë i një vale të vetme të nxehtësisë, por rrit gjasat, intensitetin dhe kohëzgjatjen e ngjarjeve të tilla. Sipas tij, ngrohja globale ka rritur temperaturat bazë, që do të thotë se i njëjti model bllokimi atmosferik tani prodhon temperatura më të larta maksimale sesa 10 deri në 20 vjet më parë.