Eksperti italian i atmosferës: Vala e të nxehtit në Evropë mund të vazhdojë deri në fund të qershorit

İlayda Çakırtekin
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Ekspert italian i atmosferës, Lorenzo Giovannini i tha agjencisë së lajmeve ANSA të martën se vala e të nxehtit që ka përfshirë Evropën mund të vazhdojë deri në fund të qershorit, transmeton Anadolu.
"Ajo që është shqetësuese është se në periudhën afatmesme, nuk ka fund për këtë valë të të nxehtit. Mund të zgjasë deri në fillim të korrikut, por temperatura të larta priten gjatë gjithë qershorit", tha fizikani atmosferik, Giovannini nga Universiteti i Trentos.
Ai theksoi se bërthama qendrore e masës ajrore të nxehtë me origjinë nga Afrika e Veriut pritet të zhvendoset drejt Italisë në ditët në vijim nga Spanja dhe Franca, ku aktualisht po ka një ndikim të rëndësishëm.
Ndërkohë, Italia po përballet gjithashtu me temperaturat në rritje, me 16 qytete nën alarmin e kuq sot dhe numri pritet të rritet në 17. Rritja e nxehtësisë po prek qendrat kryesore urbane, përfshirë Milanon, Romën, Torinon, Venecian dhe Bolonjën, duke nxitur autoritetet lokale të marrin masa për të mbrojtur punëtorët në natyrë dhe grupet e cenueshme.
Temperaturat ekstreme po tensionojnë sistemin shëndetësor të vendit, me pranimet në dhomat e urgjencës raportohet se janë rritur me 15 për qind.