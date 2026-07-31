Ekspert i OKB-së: Mbi 20 mijë kamboxhianë mbeten të zhvendosur në përleshjen kufitare me Tajlandën

Saadet Gökce
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Një ekspert i OKB-së tha të premten se më shumë se 20.000 civilë kamboxhianë mbeten të zhvendosur përgjatë kufirit të vendit me Tajlandën pas raundit të fundit të luftimeve midis vendeve fqinje në 2025, transmeton Anadolu.
Tom Andrews, raportuesi special i OKB-së për të drejtat e njeriut në Kamboxhia, tha në një konferencë shtypi në kryeqytetin Phnom Penh se rreth 650.000 civilë kamboxhianë u zhvendosën në rajonet kufitare në fund të vitit të kaluar, me më shumë se 20.000 ende të paaftë për t'u kthyer në shtëpi.
Andrews tha se ai foli me civilë të paaftë për t'u kthyer në shtëpitë e tyre sepse fshatrat dhe qytetet e tyre janë "tani të pushtuara nga ushtarët tajlandez", duke shtuar se "është një çështje e ligjit ndërkombëtar që të zhvendosurit nga konflikti i armatosur të kenë të drejtën të kthehen në shtëpitë e tyre".
Andrews përfundoi një vizitë 12-ditore në Kamboxhia të premten, gjatë së cilës ai vizitoi zonat e prekura nga konflikti kufitar.
Dhjetra njerëz u vranë dhe dhjetëra mijëra u zhvendosën gjatë luftimeve në 2025, përpara se të nënshkruanin një pakt paqeje në kryeqytetin e Malajzisë, Kuala Lumpur, në tetor në prani të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe kryeministrit malajzian, Anwar Ibrahim.
Megjithëse luftimet janë ndalur, tensionet mbeten përgjatë kufirit, me Kamboxhia që akuzon Tajlandën për pushtimin e pjesëve të territorit të saj.
Tajlanda ka mohuar se ka pushtuar në mënyrë të paligjshme territorin e Kamboxhias, duke thënë se po vepron në përputhje me marrëveshjen e armëpushimit.
Bangkok ka bërë thirrje për bisedime të drejtpërdrejta me Phnom Penh, ndërsa ushtria tajlandeze ka thënë se gardhet e përhershme përgjatë kufirit kamboxhian "do të ndërtohen vetëm në zona të përshtatshme ku nuk do të krijojnë mosmarrëveshje kufitare në të ardhmen".
Kalimet kufitare midis fqinjëve vazhdojnë të pezullohen, gjë që ka "ndikuar thellë" ekonominë e Kamboxhias dhe komunitetet kufitare që mbështeten në tregtinë e mallrave bujqësore dhe të tjera, arsimin, kujdesin shëndetësor dhe shërbime të tjera, tha Andrews.
Nuk pati asnjë reagim të menjëhershëm nga Tajlanda në lidhje me komentet e Andrews.