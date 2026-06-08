Ekspertët: Rritja e racizmit anti-musliman në Gjermani kërcënon paqen e brendshme

Ayhan Şimşek
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Një grup i njohur studiuesish gjermanë të paqes kanë paralajmëruar se racizmi dhe klima e dyshimit ndaj muslimanëve po e vënë gjithnjë e më shumë nën presion “paqen e brendshme” të Gjermanisë, transmeton Anadolu.
“Racizmi anti-musliman është i rrënjosur në mënyrë strukturore dhe përforcohet nga diskurset e politikave të sigurisë”, thuhet në Raportin e Paqes 2026, duke theksuar se debatet mbi terrorizmin dhe migracionin shpesh nuk bëjnë dallim midis banorëve muslimanë që respektojnë ligjin dhe numrit të vogël të ekstremistëve.
“Si rezultat, i gjithë komuniteti musliman u vu nën dyshimin e përgjithshëm se paraqet një kërcënim kolektiv për sigurinë. Ndërkohë, racizmi anti-musliman është shndërruar në një mjet për përhapjen e agjendave dhe retorikës së së djathtës në të gjithë spektrin politik. Kjo prirje forcohet nga një diskurs mbi migracionin që po lidhet gjithnjë e më shumë me krijimin e ‘imazheve armike’ ndaj muslimanëve dhe me kërkesa për masa gjithnjë e më të ashpra”, thuhet në raport.
Studiuesit paralajmëruan partitë tradicionale, përfshirë konservatorët e kancelarit Friedrich Merz, që të mos përvetësojnë retorikën e partisë së ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) në përpjekje për të tërhequr votues, duke theksuar se një veprim i tillë rrezikon të avancojë agjendën e së djathtës ekstreme.
“Partitë demokratike duhet të kundërshtojnë përhapjen e diskurseve polarizuese dhe raciste në fusha si politika e migracionit dhe azilit. Përndryshe, ato promovojnë në mënyrë të tërthortë agjendat e partive autoritare dhe të ekstremit të djathtë”, thuhet në raport.