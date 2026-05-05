Ekspertët paralajmërojnë se gazetarët në Liban janë nën kërcënim nga sulmet në rritje

Beyza Binnur Dönmez
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Gazetarët në Liban përballen me kërcënime në rritje, përfshirë sulme vdekjeprurëse, mbikëqyrje dhe boshllëqe ligjore, paralajmëruan ekspertët, duke bërë thirrje për përgjegjësi urgjente dhe mbrojtje më të fortë, transmeton Anadolu.
Folësit në një brifing hibrid, përfshirë përfaqësues nga Human Rights Watch dhe grupe ligjore e mediatike, u thanë gazetarëve në Gjenevë se dhuna ndaj gazetarëve është pjesë e një modeli më të gjerë.
Elsy Moufarrej, presidente e Sindikatës së Gazetarëve në Liban, tha se sulmet ndaj gazetarëve nuk janë incidente të izoluara, por pasqyrojnë një “model të qëllimshëm” që synon të heshtë raportimin.
“Këto sulme janë shumë të qarta; dokumentimi ynë tregon se ato janë sulme të qëllimshme dhe të drejtpërdrejta ndaj gazetarëve”, tha Ghida Frangieh, avokate në Legal Agenda në Bejrut.
Pjesëmarrësit përmendën raste të shumta gazetarësh të vrarë në vitet e fundit, përfshirë gjatë raportimit në terren dhe madje edhe në shtëpitë e tyre, duke paralajmëruar se incidente të tilla mund të përbëjnë krime lufte.
Ata theksuan gjithashtu rolin në rritje të mbikëqyrjes, përfshirë dronët dhe përdorimin e mundshëm të inteligjencës artificiale, në ndjekjen e lëvizjeve të gazetarëve.
“Në Liban, jemi vazhdimisht nën mbikëqyrje”, tha Frangieh, duke shtuar se kjo ngre shqetësime serioze për mënyrën se si identifikohen dhe shënjestrohen gazetarët.
Ekspertët thanë se vendi është bërë një nga më të rrezikshmit për punonjësit e medias, duke theksuar se dhjetëra janë vrarë që nga viti 2023.
Ata paralajmëruan se gazetarët tani përballen me një zgjedhje të pamundur mes identifikimit të qartë për mbrojtje ose fshehjes së identitetit për të shmangur shënjestrimin.
Folësit kritikuan mungesën e llogaridhënies, duke bërë thirrje për hetime të pavarura dhe veprime më të forta ligjore për mbrojtjen e gazetarëve.
Ramzi Kaiss, studiues libanez në Divizionin për Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut në Human Rights Watch, tha se Volker Turk, Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, në një deklaratë për shtyp të majit, tha se Libani ishte vendi më vdekjeprurës për punonjësit e medias në vitin 2026.
Ai e përshkroi situatën si alarmante, duke shpjeguar se modele të tilla ekzistojnë sepse vendet që mund të kishin ushtruar presion ndaj Izraelit nuk e kanë bërë këtë.
Kjo përfshin kryesisht vendet evropiane dhe perëndimore që kanë furnizuar Izraelin me ndihmë ushtarake dhe armë, të cilat mund të ishin pezulluar, tha ai.
Kaiss tha se gjithashtu përfshin BE-në, e cila mund të kishte pezulluar pjesën tregtare të marrëveshjes së saj të asociimit me Izraelin.